كوريا الشمالية تغلق حدودها مع الصين بسبب «كورونا»

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

مع إعلان الصين أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ المتفشي ارتفعت إلى 9 وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، أعلنت كوريا الشمالية عزمها إغلاق حدودها أمام السياح كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس من الصين المجاورة، وفق ما أعلنت وكالة سفر، أمس.

وعززت دول عدة إجراءات الرقابة في المطارات بسبب هذا الوباء الذي رصد الشهر الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في مناطق أخرى في آسيا.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا الجديد بشكل إضافي أمس، في الصين، حيث أعلنت السلطات عن 9 وفيات، وحذرت من أن الفيروس يمكن أن يتحول وينتشر بشكل أسرع.

ويأتي غالبية السياح الأجانب إلى كوريا الشمالية من الصين، وازداد عددهم السنة الماضية بسبب تحسن العلاقات بين البلدين الجارين.

ويشكل تدفق السياح الصينيين إلى كوريا الشمالية مصدراً مهماً للعائدات بالعملات الصعبة.

ولكن اعتباراً من أمس أغلقت «كوريا الشمالية مؤقتاً حدودها أمام كل السياح الأجانب كإجراء احتياطي في مواجهة فيروس كورونا»، كما أعلنت وكالة السفر «يونغ بايونير تورز» التي يوجد مقرها في الصين، والمتخصصة في الزيارات إلى كوريا الشمالية. من جهتها، أعلنت «كوريو تورز» أنها «أبلغت بأنه يجري التفكير بهذه الإجراءات».

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