السعودية: الاشتباه بإصابتين بفيروس كورونا الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة السعودية أنها لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة، فيما تم رصد حالتين لممرضتين في مستشفيات عسير تم الاشتباه بهما، فيما لم يتم التأكد من إصابتهما فعليا ولاتزالان تحت التقصي.

وأضافت -وفقاً لصحيفة عكاظ- أنها سجلت إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في مدينة أبها لممارسة صحية تبلغ من العمر 38 عاما، اتضح أنها لم تخالط الإبل وتعمل ممرضة، وحالتها المرضية «نشطة»، ولاتزال تحت التقصي، فيما تم كشف حالة أخرى لممارسة صحية تبلغ من العمر 27 عاما صنفت حالتها بالثانوية وحالة المرض «نشطة».

وأعلنت وزارة الصحة فحص المسافرين القادمين من الصين، واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد فيها، فيما تأكد إصابة 571 بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة بالحيوانات البرية.

وشددت على أنها تنسق مع هيئة الطيران المدني «لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة من وإلى الصين»، كما نصحت المسافرين بتجنب «الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات».