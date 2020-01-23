إغلاق المدينة المحرمة في بكين خوفاً من كورونا

المصدر: د ب ا

تغلق المدينة المحرمة في بكين أبوابها أمام الزوار اعتبارا من بعد غد السبت، في إطار جهود لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت إدارة الموقع اليوم الخميس أن القرار تم اتخاذه لمنع تفشي عدوى الفيروس بين المزيد من الأشخاص في الحشود الكبيرة.

وزار المدينة المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)لمواقع التراث العالمي 19 مليون شخص في العام الماضي. ويتم تحديد الحد الأقصى للزوار بـ 80 ألف زائر يوميا؛ نظرا لأعداد الزوار الضخمة.

ولم يتم الإعلان عن مدة إغلاق المجمع الذي يرجع تاريخ تشييده إلى 600 عام ويضم القصر الإمبراطوري السابق.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 17 شخصا لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالفيروس. ووفقا للأمم المتحدة فإن "منظمة الصحة العالمية ستعقد لجنة طوارئ حول فيروس كورونا، بموجب اللوائح الصحية الدولية، للنظر فيما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليا".