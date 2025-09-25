محمد بن راشد:نريد دبي أفضل مدينة في العالم

سموه: نعمل لأفضل حياة في أفضل مدينة وأرقى مجتمع والأكثر تحضراً عالمياً
حمدان بن محمد: أعظم ما يُفرح محمد بن راشد أن يرى مسؤولاً يُخرّج قيادات ويمكّنهم
اقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يوجّه بمضاعفة الجهود لتكون دبي الأكثر جمالاً ورقياً في العالم
حمدان بن محمد: أعظم ما يُفرح محمد بن راشد أن يرى مسؤولاً يُخرِّج قيادات ويمكِّنهم ويحتفي بجهودهم
عبدالله الفلاسي: «ملتقى محمد بن راشد للقادة» رسخ الممارسات المستدامة
إيرك بالوما: دبي مدينة تعيد ابتكار نفسها باستمرار
لطيفة بنت محمد: رؤى محمد بن راشد ومسيرته الملهمة دروس عملية في صناعة القادة
خبيرة وعي ذاتي: دبي نموذج في قدرة القيادة الواعية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية
سايمن آنهولت يستعرض قصة نجاح دبي عالمياً في جلسة «القصة التي لا تحتاج لرواية»
«ملتقى محمد بن راشد للقادة» منصة استراتيجية لبناء منظومة قادرة على قيادة التحولات الكبرى
محمد القرقاوي: نحن فريق محمد بن راشد ونعمل لتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم
أمبيرتو فوجيلاندو: دبي تتبنّى استراتيجيات تجعل الإنسان محور تصميم المدن