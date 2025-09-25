محمد بن راشد:نريد دبي أفضل مدينة في العالم

سموه: نعمل لأفضل حياة في أفضل مدينة وأرقى مجتمع والأكثر تحضراً عالمياً

حمدان بن محمد: أعظم ما يُفرح محمد بن راشد أن يرى مسؤولاً يُخرّج قيادات ويمكّنهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه وضع لفريق عمل دبي رؤية متجددة بأن تكون دبي المدينة الأجمل والأرقى في العالم في مكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها، مشدداً سموه على أنه يريد دبي أفضل مدينة في العالم.

وكشف سموه أنه طلب من كل مسؤول متابعة تحقيق هذه الرؤية بجهود مضاعفة وإرساء معايير خاصة لتقييم الإنجاز وسرعة التنفيذ، مشدداً سموه على أن جميع القرارات والسياسات والمشاريع لا بد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم ملتقى «محمد بن راشد للقادة».. لقاء يجمع أهم 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص بدبي. أسميهم فريق دبي.. ووضعت لهم رؤية متجددة بأن تكون دبي المدينة الأجمل والأرقى في العالم في مكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها. باختصار نريدها أفضل مدينة في العالم».

وأضاف سموه: «طلبنا من كل مسؤول متابعة تحقيق هذه الرؤية بجهود مضاعفة.. وإرساء معايير خاصة لتقييم الإنجاز وسرعة التنفيذ.. جميع قراراتنا وسياساتنا ومشاريعنا لا بد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه.. لتكون حياته أفضل حياة.. في أفضل مدينة وأرقى مجتمع والأكثر تحضراً عالمياً».

على صعيد متصل، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، «وسام محمد بن راشد للقيادة»، والذي يمنح لمسؤولي دبي الأكثر تمكيناً لقيادات الصف الثاني في مختلف القطاعات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن أعظم ما يُفرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أن يرى مسؤولاً يُخرِّج قيادات، ويمكِّنهم، ويحتفي بجهودهم، فقد علّمنا سموه أن نجاح القائد الحقيقي يقاس بقدرته على إعداد قادة قادرين على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ويأتي هذا الوسام لتقدير المسؤولين الأكثر إسهاماً في تمكين القيادات وصقل مهاراتهم».

