«قيادات التكامل المجتمعي» يقدم مبادرات مبتكرة لتعزيز جودة الحياة بدبي

ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قدم مجلس قيادات التكامل المجتمعي حلولاً عملية ومبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي في دبي، إضافة إلى تطوير سياسات تدعم التعليم النوعي، وتعزز صحة الإنسان، بما يعكس التزام إمارة دبي الراسخ برفاه الإنسان وجودة حياته وتجسيد رؤيتها في أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وترأست المجلس معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور عدد من قيادات دبي وخبراء عالميين، حيث تبادل المشاركون الرؤى لتوليد أفكار عملية ترتقي بتجربة سكان وزوار دبي، وتدعم مسيرة الإمارة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.

تأثير إيجابي

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القيادة مسؤولية تصنع الفارق في حياة الناس، وأن الاستثمار في القائد هو استثمار في المستقبل.

ومن هذا المنطلق، يجسّد ملتقى محمد بن راشد للقادة رؤية سموه لترجمة الأفكار إلى مشاريع عملية، والمساهمة في بناء نماذج قيادية قادرة على قيادة التحولات المقبلة ودعم مسيرة التنمية في إمارة دبي».

وأضافت معاليها: «إن مجلس قيادات التكامل المجتمعي يعكس هذا النهج عبر التركيز على البُعد الإنساني للحياة في دبي، وتحويل الأفكار إلى حلول تُسهم في تعزيز جودة الحياة، كما يوفر المجلس منصة لاستكشاف التحديات والفرص في المجالات المجتمعية والتعليمية والصحية، وابتكار مبادرات تحدث تأثيراً إيجابياً في حياة جميع أفراد المجتمع».

تجارب حقيقية

وشهدت مجلس قيادات التكامل المجتمعي نقاشات معمّقة بين قادة دبي والخبراء، انطلقت من قصص وتجارب حقيقية من مجتمع دبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والحلول التي تعكس تطلعات السكان وآمالهم لمدينة دبي المستقبلية.

كما استعرض المشاركون في المجلس مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والتماسك الاجتماعي عبر أنشطة تسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وتشجع المشاركة الفاعلة لمختلف فئات المجتمع.

وركز النقاش على استشراف أساليب تعليمية مبتكرة تواكب تحولات المستقبل، وتسهم في صقل مهارات الأجيال الجديدة لتكون أكثر إبداعاً وابتكاراً.

كما تم استعراض تطوير نماذج صحية ذكية توفر خدمات وقائية وعلاجية متقدمة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتضع صحة الإنسان ورفاهيته في الصدارة.

وناقش المجلس سبل تحويل هذه الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، لتكون خطوة أساسية نحو صياغة رؤية شاملة لحياة دبي المستقبلية بحلول عام 2040.

وقدم المشاركون في المجلس قراءة تحليلية لمفهوم جودة الحياة باعتبارها قيمة تُعاش لا مجرد مؤشرات وتصنيفات، مسلّطين الضوء على أهميتها في تعزيز التماسك الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وأسلوب حياة صحي ومتوازن، كما استعرضوا كيف يمكن لدبي الدمج بين الطابع المستقبلي والبعد الإنساني لتقدّم نموذجاً عالمياً في رفاهية العيش.

ورشة تفاعلية

ونظم مجلس قيادات التكامل المجتمعي ورشة تفاعلية قيادية بالتعاون مع شركة ReD Associates تحت عنوان «كيف نخدم الإنسان لحياة أفضل في دبي؟» بحضور عدد من القادة وصناع القرار.

حيث تم التطرق إلى أهمية أدوات التصميم الإبداعي والخيال والرؤى السلوكية لإعادة تصور مستقبل دبي من منظور إنساني، لتنتج عنها حلول عملية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتفتح مسارات جديدة للتنمية.

وخلال الورشة، استعرض المشاركون جوانب الحياة اليومية في دبي لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وشاركوا في ابتكار حلول تعزز تجربة السكان.

كما أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على قصص وتجارب حقيقية من مجتمع دبي لاستكشاف تطلعاتهم ورؤيتهم لمدينة الغد، مع التركيز على البُعد الإنساني للحياة الحضرية وتحويله من مفهوم نظري إلى تجربة ملموسة. وأسفرت الورشة عن فرص ابتكار مشتركة، وقدمت رؤية معمّقة لتطلعات سكان دبي.

حصة بوحميد:

تعلمنا من محمد بن راشد أن القيادة مسؤولية تصنع الفارق في حياة الناس

المجلس منصة لابتكار مبادرات تحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع