عبدالله الفلاسي: «ملتقى محمد بن راشد للقادة» رسخ الممارسات المستدامة

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن ملتقى محمد بن راشد للقادة، ركز على ترسيخ الممارسات الاستراتيجيـة المستلهمة مـن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقائمة على الاستشراف والتخطيط الاستباقي لصناعة القرار، والإدراك الحقيقي لماهية القيادة والإدارة، وتحويل رؤيته إلى نهج عملي تعمل وفقه جميع مؤسسات إمارة دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويضمن استدامة التميز في مختلف القطاعات.

وأضاف: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تحولت دبي وباقتدار لأفضل مدينة في العالم من خلال ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية".

وأشار مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن القيادة ليست مجرد وظيفة، بل مسؤولية تتطلب رؤية استباقية، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يضمن استدامة التنمية، ويرسخ مكانة دبي وريادتها عالمياً.