«الروبوت راشد» يرحب بضيوف الملتقى

أبهر الروبوت «راشد» ضيوف ملتقى محمد بن راشد للقادة بملاقاتهم وترحيبه بهم وإلقاء التحية عليهم من خلال جهاز خاص للتحكم به، حاملاً بطاقة «مشارك» في الملتقى، إلى جانب قيامه بتنفيذ العديد من المهام والإيماءات التي تحاكي الإنسان.

ويهدف هذا الروبوت الذي شاركت بتقديم مشروعه مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل في الملتقى، إلى التأكيد على حرص مدينة دبي على نشر ثقافة المعرفة، وتشجيع الابتكار الذي يساعد على تنمية الفرد، وتطور المؤسسات باختلافها، بما يعزز تطور المجتمع لتحقيق المراكز المتقدمة على المستوى العالمي.

وقال يحيى محمد الحاج مهندس أبحاث روبوتات في مختبرات دبي للمستقبل في حديثه لـ «البيان»: «يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الابتكار يمثل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

كما أن مدينة دبي العالمية، وبفضل توجيهات ودعم سموه تضع الابتكار في صميم توجهاتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز الريادة الحكومية، ودعم البحث والتطوير، وجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم».

وأضاف الحاج: «تمكن الروبوت راشد من تنفيذ عدد من المهام تماماً كالإنسان، ونجح في تحقيق بعض من التجارب الاجتماعية، والأهم هو تحركه بين أروقة الملتقى مرحباً بالضيوف الذين بادلوه التحية والإعجاب».