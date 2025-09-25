محمد القرقاوي: نحن فريق محمد بن راشد ونعمل لتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم

تغطية - وائل نعيم ورحاب حلاوة وجميلة إسماعيل

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن قوة «ملتقى محمد بن راشد للقادة» تكمن في اجتماع أهم 1000 قيادي من القطاعين العام والخاص بدبي معاً، في مكان واحد، في وقت واحد، بروح واحدة ورؤية واحدة.

وقال معاليه: «نحن جميعاً فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا دائرة حكومية ولا شركة، بل مدينة واحدة، بمستقبل واحد».

مشيراً إلى أن هدف هذا الملتقى هو ترسيخ أفضل الممارسات في الإدارة والقيادة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى: «كل واحد منكم، مهما اختلف موقعه أو قطاعه، هو جزء من هذا الفريق الكبير: فريق الشيخ محمد بن راشد..

هذا الفريق الذي أثبت أن المستحيل ليس كلمة في قاموسنا.. هذا الفريق وبقيادة الشيخ محمد الذي حوّل الصحراء إلى مدينة عالمية.. وهذا الفريق الذي سيواصل المسيرة حتى تصبح دبي النموذج الذي يُحتذى به بين مدن العالم».

وشدد معاليه على أن الملتقى يستند إلى مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القيادة، التي تؤمن بأن الطموح لا سقف له، وخدمة الناس أقدس أمانة، والقرار الجريء يصنع قفزة، وتحويل التحدي إلى فرصة هي مهارةٌ قيادية.

ركائز أساسية

كما أشار إلى أن الملتقى يأتي تجسيداً عملياً لهذه المدرسة التي تقوم على ركائز أساسية هي التعلم والابتكار والتكامل وتسريع الجهود، حيث إن القيادة ليست وظيفة تُدار من خلف مكتب؛ وإنما قدوةٌ تُلهِم فريقاً، وتنهض بمدينة.

وقال معاليه: «لقاء اليوم استثنائي. هو لقاء فكري قيادي تعليمي، يعكس جوهر الفلسفة التي تعلمناها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: القيادة مسؤولية، والإنجاز ثقافة.. هنا يلتقي قادة القطاع العام والخاص، ويجلس كبار المسؤولين إلى جانب الشباب من القيادات الواعدة؛ لنتعلم، ونحلم، ونفكر معاً، ونصمم ونبني أفضل مدينة في العالم، وهي مدينة دبي».

وأضاف معاليه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علّمنا أن القيادة ليست منصباً، ولا لقباً، ولا موقعاً في سلم إداري.. بل هي تكليف، ومسؤولية، وبوصلة تحدد اتجاه المدينة بأكملها».

وقال معالي محمد القرقاوي: «المدينة التي تتصدر العالم هي مدينة تجمع قادتها من كل القطاعات، وتوحّد قراراتهم، وتكامل جهودهم.. قد نتحدث عن روح الفريق ضمن فريق عمل صغير، أو جهة.

. إلا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أخذ بمفهوم الفريق الواحد إلى مستوى آخر تماماً: وهو مستوى المدينة بأكملها، من خلال وضع رؤية واضحة لمدينة دبي:

أن تكون أفضل مدينة في العالم، ووضع منظومة كاملة قائمة على الإنسان وتحقيق حياة كريمة للإنسان في هذه المدينة، والشراكة الكاملة في تحقيق هذه الرؤية عبر الحكومة الممكّنة والمسـرِّعة، والقطاع الخاص المُبدع والمُنفِّذ، والمجتمع المساند والمشارك».

وأشار معاليه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسخت القطاع الخاص في دبي كشريك أساسي في صياغة المستقبل لذلك بنيت الشراكة بين القطاعين على الثقة والتكامل، وهذه الثقة هي التي جعلت القطاع الخاص المحرك الأكبر لاقتصاد دبي، والذراع الذي يوسّع أثر رؤيتها في كل مجال، وهي سر نجاح دبي، وما جعلتها نموذجاً يُحتذى في المنطقة والعالم.

وقال معاليه في ختام كلمته: «اليوم، ونحن هنا، أمامنا مسؤولية مضاعفة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ينتظر منا الكثير. ودبي وأهلها يستحقون الأفضل.. فلنجعل من هذا الملتقى بداية مرحلة جديدة.. نضع فيها أفكاراً جريئة، ونطلق فيها مبادرات نوعية، ونثبت فيها للعالم أن دبي لا تنتظر المستقبل.. بل تصنعه».

