محمد بن غاطي: سهولة المعاملات الحكومية ركيزة في ريادة دبي وجاذبيتها الاستثمارية

أكد محمد حسين بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل سهولة ومرونة الإجراءات الحكومية التي لا مثيل لها في أي سوق آخر.

وأوضح أن هذه السهولة تمثل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، حيث تقوم على تمكين القطاع الخاص وتعزيز جاذبية الإمارة عالمياً.

وأشار إلى أن خبرته كمستثمر في أسواق عالمية أثبتت الفارق الكبير بين ما تقدمه دبي وما تعيشه مدن أخرى من تعقيدات وبطء في المعاملات، بينما في دبي تنجز الإجراءات الحكومية بسرعة قياسية وبأسلوب مبسط وشفاف، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة ويجعلهم يختارونها لتأسيس مشاريعهم وتوسيع استثماراتهم.

وأوضح أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي تمثل أحد أسرار نجاحها وريادتها، إذ توفر الحكومة قنوات حوار مباشرة مع المستثمرين وتدعمهم بقرارات وإجراءات مرنة، بينما يسهم القطاع الخاص في تحويل هذه الرؤية إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد وتستقطب الكفاءات العالمية. واعتبر أن هذا التكامل بين الطرفين لا يتوفر في كثير من المدن العالمية، ما يمنح دبي ميزة تنافسية فريدة.

مزايا

وأضاف أن ما يميز دبي أيضاً هو القرب المستمر بين صناع القرار ورواد الأعمال، وهو ما ينعكس على سرعة الإنجاز ويجعل المستثمر يشعر بأنه شريك حقيقي في عملية التنمية، وأوضح أن الحكومة في دبي لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص وإنما تعتبره جزءاً من نجاحها، وهو ما يخلق بيئة أعمال استثنائية على مستوى العالم.

ولفت إلى أن ملتقى محمد بن راشد للقادة يجسد هذا النهج، حيث يجمع القيادات الحكومية ورواد القطاع الخاص على منصة واحدة لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تعزز الثقة وتدعم الهدف الأكبر بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.