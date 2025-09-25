إيرك بالوما: دبي مدينة تعيد ابتكار نفسها باستمرار

أكد إيرك بالوما، مدير مركز هيس للآفاق الجديدة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن إمارة دبي تتمتع بمكانة استثنائية كمدينة تعيد ابتكار نفسها باستمرار، مشيراً إلى قدراتها العالية في توظيف موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومرونتها العالية وسياساتها الذكية لتعزيز مكانتها في صدارة المشهد الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التحولات الاقتصادية في العقد القادم»، ضمن الملتقى وشهدت الجلسة بمشاركة مسؤولين حكوميين في دبي وخبراء اقتصاديين وقادة أعمال ومستثمرين، نقاشاً معمقاً حول التحولات الاقتصادية والتجارية الكبرى التي من المتوقع أن تعيد تشكيل ملامح النظام العالمي خلال العقد المقبل، ودور الحكومات وصنّاع القرار في صياغة استراتيجيات مرنة تعزز النمو المستدام وتواكب تسارع المتغيرات.

وقال بالوما: «يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تتداخل فيها التحديات مع الفرص، من تغيّر مسارات التجارة الدولية إلى بروز الموارد الاستراتيجية وتعاظم دور الاقتصاد الرقمي.. وفي ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، تزداد الضغوط على القادة للتنبؤ بالمتغيرات وصياغة قرارات حاسمة ترسم مسارات المستقبل».