«علمتني الحياة» دروس محمد بن راشد في القيادة.. هدية لضيوف ملتقى محمد بن راشد للقادة

هدية ليست كباقي الهدايا، قصص ملهمة تفيض بالحكمة والقيم والتجارب لقائد قل أن يجود الزمان بمثله، في ركن خاص ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، وقف عدد من شابات وشباب الوطن يوزعون نسخاً من الجزء الأول لكتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والذي يتضمن دروساً ملهمة وقصصاً تفيض بالحكمة والقيم الإنسانية. حيث يعد «علمتني الحياة» إضافة نوعية للمكتبة العربية، ينقل تجارب المسيرة الاستثنائية والحافلة بالإنجازات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون معيناً للأجيال، ومرجعاً لصناع القرار، ودليلاً للإنسان نحو طموح لا يعرف المستحيل.

ضيوف الملتقى أشادوا بمبادرة توزيع كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خصوصاً وأن الكتاب يزخر بدروس حياتية ملهمة، تعكس سيرة قائد وفارس وشاعر خط بفكره الواسع رؤى الحكمة والإبداع. وكما قال سموه عند إطلاق الكتاب: "أردت هذا الكتاب بسيطاً في كلماته، صريحاً في عباراته.. حقيقياً في معانيه.. حتى يصل من القلب للقلب".

ويستعرض كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلاصة تجارب سموه الممتدة لـ 60 عاماً من العطاء في خدمة الوطن، ويحفل بمعان سامية ومبادئ عظيمة. كما يشمل الكتاب دروس وخبرات سموه في مواجهة التحديات، وإدارة الوقت، وغرس ثقافة الأمل والعطاء، ليكون مصدراً ملهماً لكل من يسعى لصناعة المستقبل والمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.