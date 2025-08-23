«البيان» ترافق «تاكسي دبي» في جولة للتعرف إلى أنظمة أسطول النقل المدرسي

إشعار أولياء الأمور بشكل فوري عند صعود ونزول أبنائهم من الحافلة

كاميرات ذكية تبث صوراً مباشرة من داخل الحافلة ومحيطها

أنظمة تفقد الركاب لضمان خلو الحافلة من الطلاب بعد انتهاء الرحلة

أكدت شركة «تاكسي دبي» جاهزية أسطولها من الحافلات المدرسية المكون من 1100 حافلة متنوعة الحجم لنقل الطلبة خلال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك بعد استكمالها سلسلة من الفحوصات الشاملة التي شملت الأنظمة الميكانيكية والتقنيات الذكية المزودة بها.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتوفير خدمات نقل مدرسي تتسم بأعلى مستويات الأمن والسلامة، بما يضمن للطلبة رحلة يومية مريحة وآمنة، ويعزز ثقة أولياء الأمور في جودة الخدمات المقدمة.

أنظمة وتقنيات

ورافقت «البيان» فرق عمل «تاكسي دبي» في جولة ميدانية داخل أقسام الشركة المختلفة للوقوف على جاهزية أسطولها وللتعرف إلى الأنظمة التي تدير بها عملياتها اليومية والتقنيات الذكية التي تنفرد بها الحافلات.

ومنذ اللحظة الأولى للجولة، بدا واضحاً أن التحضيرات لم تقتصر على تجهيز الحافلات فحسب، بل شملت سلسلة متكاملة من الإجراءات كانت بدايتها من ورش الصيانة والفحص الفني المستمر، حيث خضع الأسطول لعمليات فحص دوري دقيقة تشمل الإطارات والمكابح وأنظمة التكييف والمحركات، إضافة إلى اختبارات إلكترونية للتأكد من كفاءة الأنظمة الذكية، مروراً بغرف المراقبة المتطورة، وصولاً إلى الكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات، والتي وضعت جميعها لضمان تجربة نقل آمنة وموثوقة لعشرات الآلاف من الطلبة.

أعلى المعايير

وعلى هامش الجولة أكدت «تاكسي دبي» أنها ستشغل العام الجاري أكثر من 1100 حافلة مدرسية حديثة وصديقة للبيئة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، ستغطي 93 مدرسة في مختلف إمارات الدولة، بإجمالي عدد طلبة يتجاوز 40 ألف طالب وطالبة يومياً.

وأشارت إلى أن أكثر من 1100 سائق محترف يتولون قيادة هذه الحافلات، أنجزوا جميعاً تدريبات متخصصة في القيادة الآمنة، والتعامل مع الظروف المرورية المختلفة، وإدارة المواقف الطارئة أثناء مهمة توصيل الطلبة.

وذكرت الشركة أنه إلى جانب السائقين، سيعمل أكثر من 1000 مشرف حافلة مدرب، غالبيتهم من العنصر النسائي، سيشكلون حلقة وصل مباشرة مع الطلبة، حيث تتمثل مهامهم في مساعدة الطلبة عند الصعود والنزول، والتأكد من جلوس كل طالب في مقعده وربط حزام الأمان، فضلاً عن تفقد الحافلة بعد انتهاء الرحلة للتأكد من عدم بقاء أي طالب داخلها.

وأكدت «تاكسي دبي» أن هذه الحافلات يتم التحكم في تشغيلها من خلال مركز التحكم والعمليات (OCC)، الذي يمثل القلب النابض لمنظومة النقل المدرسي ، حيث يتم من الغرف المجهزة بشاشات ضخمة وتقنيات مراقبة متطورة متابعة كل حافلة لحظة بلحظة.

سلوك السائقين

وأشارت الشركة إلى أن المركز يوفر بيانات دقيقة عن موقع الحافلة، وسرعتها، وحالة تشغيلها، وأي مخالفات أو تجاوزات محتملة، كما يرصد سلوك السائقين بدقة عالية للكشف عن مؤشرات التشتت أو الإرهاق، وهو ما يتيح التدخل الفوري عند الضرورة، وضمان التزام كامل بمعايير السلامة طوال فترة الرحلة.

وخلال الجولة رصدت «البيان» التقنيات الذكية التي زودت الشركة بها حافلاتها، حيث تم ربطها بكاميرات متصلة بالإنترنت تبث صوراً مباشرة من داخل الحافلة وخارجها، إلى جانب مزايا متقدمة مثل التتبع المباشر لخط سير الحافلة، وخرائط المسارات، وميزة تسجيل حضور وانصراف الطلبة، حيث يتلقى ولي الأمر إشعاراً فورياً بدخول أو خروج ابنه من الحافلة، كما تتيح الشركة لأولياء الأمور تتبع مسارات الحافلات التي تنقل أبناءهم بشكل لحظي عبر تطبيق DTC School Bus، المتاح على أنظمة أندرويد وiOS.

تجهيزات الأمان

ولم تقتصر الجولة على التعرف إلى الأنظمة التقنية، بل شملت أيضاً الاطلاع على تجهيزات الأمان داخل الحافلات نفسها، حيث زودت الشركة جميع الحافلات بأحزمة أمان فردية لجميع المقاعد، وأزرار قفل إلكترونية للأبواب لمنع فتحها بشكل عشوائي، وإشارات توقف جانبية لتنبيه المركبات الأخرى عند نزول الطلبة، وحساسات حركة لرصد أي وجود غير متوقع قرب الحافلة، وأنظمة تفقد الركاب لضمان خلو الحافلة بعد انتهاء الرحلة، إضافة إلى صناديق إسعافات أولية وأجهزة إطفاء حرائق موزعة بشكل مدروس، كما تضمنت بعض الحافلات شاشات ذكية لعرض رسائل إرشادية وتعليمية للطلبة، بما يعزز جانب التوعية خلال الرحلة.