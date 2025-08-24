Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

إجراءات وقائية ورقابية في عجمان لتوفير بيئة مدرسية آمنة

undefined's profile picture

وام

عجمان
دائرة البلدية والتخطيط تؤكد استعدادها للعام الدراسي الجديد
أرشيفية
دائرة البلدية والتخطيط تؤكد استعدادها للعام الدراسي الجديد


أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استعدادها للعام الدراسي الجديد، من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والرقابية.

وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، إن الدائرة اعتمدت موردي الغذاء للمدارس ضمن خدمة اعتماد موردي الغذاء، للتحقق من سلامة الأغذية في المنشآت التعليمية، لضمان صحة وسلامة الطلبة.

وأضاف أن القطاع كثّف جهوده بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المدارس في الإمارة، واعتماد أحواض السباحة بالمباني التعليمية بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة المعتمدة.