إجراءات وقائية ورقابية في عجمان لتوفير بيئة مدرسية آمنة



أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استعدادها للعام الدراسي الجديد، من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والرقابية.

وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، إن الدائرة اعتمدت موردي الغذاء للمدارس ضمن خدمة اعتماد موردي الغذاء، للتحقق من سلامة الأغذية في المنشآت التعليمية، لضمان صحة وسلامة الطلبة.

وأضاف أن القطاع كثّف جهوده بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المدارس في الإمارة، واعتماد أحواض السباحة بالمباني التعليمية بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة المعتمدة.