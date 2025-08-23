25 ألف طالب مستجد في المدارس الحكومية

تستقبل مدارس الدولة، الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إلى جانب رياض الأطفال، يوم الاثنين المقبل، أكثر من مليون طالب وطالبة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بينهم ما يزيد على 25 ألف طالب مستجد يلتحقون بالمدارس الحكومية.

وأنهت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها للعام الدراسي الجديد من حيث أعمال الصيانة وطباعة الكتب وطرح الزي المدرسي قبل شهرين في الأسواق قبل انطلاقة العام الدراسي، وكانت الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية قد سبقت الطلبة بالعودة منذ الأسبوع الماضي.

حيث انخرط أكثر من 23 ألف كادر تربوي في برنامج التطوير المهني الذي تضمن 170 ساعة تدريبية، توزعت على 40 ورشة للقيادات والمعلمين، وما يقارب 20 ورشة للوظائف المساندة، في خطوة هدفت إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووفق التقويم المدرسي، يبلغ مجموع أيام التمدرس خلال العام الأكاديمي 178 يوماً، بواقع 67 يوماً في الفصل الدراسي الأول الممتد على مدار 14 أسبوعاً، و47 يوماً في الفصل الثاني الذي يستمر 9 أسابيع.

إضافة إلى 64 يوماً في الفصل الثالث الممتد على 13 أسبوعاً. وراعت الوزارة في وضع هذا التقويم التوازن بين فترات الدراسة والإجازات الرسمية بما يضمن استقرار العملية التعليمية.