بلدية العين تنجز تطوير شارع المدارس في فلج هزاع

أعلنت بلدية مدينة العين عن إنجاز أعمال تطوير شبكة الطرق بمنطقة المدارس الخاصة في فلج هزاع بنسبة 100 % ضمن جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية.

شمل المشروع - الذي يأتي ضمن استعدادات البلدية للعام الدراسي الجديد - إنشاء 4 مداخل ومخارج إضافية لمواقف المدارس، وتنفيذ 10 مناطق التفاف داخلية لتقليل الازدحام، إلى جانب توفير 834 موقفاً جديداً لتلبية احتياجات مرتادي المنطقة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطرق، وتقليل زمن الرحلة، وتسهيل التنقل خلال أوقات الذروة.