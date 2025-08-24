Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

بلدية العين تنجز تطوير شارع المدارس في فلج هزاع

undefined's profile picture

وام

العين
المشروع يهدف إلى تسهيل التنقل خلال أوقات الذروة
وام
المشروع يهدف إلى تسهيل التنقل خلال أوقات الذروة

أعلنت بلدية مدينة العين عن إنجاز أعمال تطوير شبكة الطرق بمنطقة المدارس الخاصة في فلج هزاع بنسبة 100 % ضمن جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية.

شمل المشروع - الذي يأتي ضمن استعدادات البلدية للعام الدراسي الجديد - إنشاء 4 مداخل ومخارج إضافية لمواقف المدارس، وتنفيذ 10 مناطق التفاف داخلية لتقليل الازدحام، إلى جانب توفير 834 موقفاً جديداً لتلبية احتياجات مرتادي المنطقة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطرق، وتقليل زمن الرحلة، وتسهيل التنقل خلال أوقات الذروة.