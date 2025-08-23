« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة بالحافلات المدرسية

رافقت «البيان» مواصلات الإمارات في جولة تجريبية على خطوط النقل المدرسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بعد غد الاثنين، وذلك بهدف التعرف عن قرب إلى خط سير الحافلات، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد عدنان الزرعوني، المدير الإقليمي لعمليات النقل المدرسي في المناطق الشمالية، أن الجاهزية هذا العام تتوج بتنظيم «أسبوع المواصلات المدرسية»، الذي يمثل ورشة تدريبية كبرى تشمل جميع الفروع والسائقين والمشرفات.

وكشف لـ «البيان» عن تفاصيل خاصة بالنقل المدرسي الحكومي بالمناطق التي تخدمها مواصلات الإمارات، موضحاً أن عدد مشرفات النقل والسلامة في هذه الخدمة بلغ 6952 مشرفة، من بينهن 1850 مشرفة مواطنة.

مشيراً إلى أن النقل المدرسي الحكومي يستوعب هذا العام نحو 187828 طالباً وطالبة، موزعين على 446 مدرسة، يتم خدمتهم من خلال 4817 حافلة مدرسية، تعمل عبر 7157 خط سير يومياً.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول في ضمان نقل آمن ومنظم للطلبة في المدارس الحكومية، بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة التي تلتزم بها مواصلات الإمارات.

الخطة الزمنية

وأفاد الزرعوني بأن التطبيق الذكي «حافلتي» الذي أطلقته مواصلات الإمارات تم تحميله من قبل أولياء الأمور بواقع 18138 تحميلاً، ولا يقتصر دوره على تسجيل الطلبة ومتابعة تنقلاتهم لحظة بلحظة، بل يقوم أيضاً بإشعار أولياء الأمور في حال تأخر سير الحافلة عن الموعد المحدد.

الأمر الذي يعزز من الشفافية ويمنح الأهالي راحة البال. وأضاف أن الخطة الزمنية المعتمدة لانتظار الحافلة أمام سكن كل طالب تتراوح بين 30 إلى 60 ثانية فقط، وذلك بهدف ضمان انسيابية حركة الحافلات وعدم تأخرها عن مواعيدها.

وشدّد على أن التطبيق يحث أولياء الأمور على الالتزام التام بالمواعيد التي تحددها المدرسة، والتواجد مع أبنائهم في الوقت المناسب، بما يسهم في انتظام الرحلات اليومية وتفادي أي تأخير يؤثر على سير العملية التعليمية.

التخطيط الذكي

وقال الزرعوني: إن تطبيق تقنية التخطيط الذكي لتحسين مسارات الحافلات، عبر برنامج متطور يعتمد على بيانات دقيقة تشمل عناوين الطلبة ومواعيد المدارس وحركة المرور، يهدف إلى تقليل أوقات الرحلات، وخفض المسافة المقطوعة، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية وتحسين الجدوى التشغيلية، ويعمل النظام باستمرار على تحديث المسارات من خلال عمليات المحاكاة.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ التشغيل التجريبي للحافلات المدرسية على جميع المسارات المعتمدة قبل انطلاق العام الدراسي، وقد بلغت نسبة الرحلات التجريبية 100% قبل بداية العام الجديد.

وتستهدف هذه التجارب التحقق من أوقات الرحلات، ودقة مواقع تحميل الطلبة وإنزالهم، ومعايير السلامة، إلى جانب إدخال أي تحسينات إضافية لرفع الكفاءة التشغيلية.

وأردف: إن مواصلات الإمارات ستخدم أكثر من 260 ألف طالب وطالبة موزعين على 610 مدارس حكومية وخاصة وشراكات ومعاهد، وسيتجاوز الأسطول 9800 حافلة ومركبة، منها 547 حافلة مخصصة لأصحاب الهمم الذين يزيد عددهم على 4100 طالب، كما تمت إضافة 639 حافلة جديدة لتلبية المتطلبات التشغيلية.

الصيانة وتحديث الأسطول

وأفاد الزرعوني ب أن 9396 حافلة استفادت من الصيانة الصيفية ضمن خطة شاملة تخضع فيها كل حافلة لأربعة أنواع من الصيانة سنوياً، ليصل مجموع العمليات إلى أكثر من 60 ألف عملية عبر 23 مركز خدمة.

وأكد أن تحديث الأسطول مستمر، حيث تمت إضافة مئات الحافلات الجديدة هذا العام لتعزيز الكفاءة.

تدريب السائقين والمشرفات

وأوضح أن الأسطول يشغله 8636 سائقاً تساندهم 9547 مشرفة، وخلال الأشهر الماضية، تم تقديم نحو 100 ألف ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 30 ألف سائق ومشرفة. وحصل السائق الواحد على 20 برنامجاً تدريبياً، بمعدل 6 ساعات، فيما استفادت كل مشرفة من 15 برنامجاً بمعدل 5 ساعات، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن سلامة الطلبة.

منظومة السلامة

وأكد أن جميع الحافلات مجهزة بمنظومة سلامة تضم سبع كاميرات داخلية وخارجية، وزر طوارئ، وزر تفقد، ومستشعرات للحركة والدخان، وأجهزة لمراقبة أداء السائق، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، وطفايات حريق، وحقيبة إسعافات أولية، ومطرقة للطوارئ.

كما أطلقت مواصلات الإمارات المنصة الإلكترونية «Aegis» للإبلاغ عن الحوادث وأشباه الحوادث والتحقيق فيها، إلى جانب تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة المركبات لحظياً والتدخل عند الحاجة.

وبلغ عدد المسارات التي تم إجراء عمليات تقييم المخاطر لها 20525 مساراً، تغطي أكثر من 200 ألف موقع استلام فردي للطلبة من منازلهم.

رسائل توعوية

واختتم الزرعوني بتأكيد أهمية تعاون أولياء الأمور من خلال توجيه أبنائهم للحصول على قسط كافٍ من النوم، والالتزام بمواعيد انتظار الحافلة، والتعاون مع أطقمها، والحفاظ على نظافة الحافلة. ووجّه الشكر إلى الشركاء والأهالي على ثقتهم، متمنياً عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح والسلامة.

