«طرق دبي» تؤكد على مشغلي الحافلات الالتزام بقوانين واشتراطات النقل المدرسي

طالبت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع مشغلي الحافلات المدرسية في الإمارة بالاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات للطلبة من جميع الفئات العمرية بما ينسجم مع رؤية الهيئة «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

وتحرص الهيئة بشكل مستمر على ضبط الإيقاع اليومي لأداء قطاع النقل المدرسي في جميع مناطق الإمارة، نظراً لما يمثله هذا النوع من النقل لأولياء أمور الطلبة، خصوصاً فيما يتعلق بجوانب السلامة على متن الحافلات المدرسية وراحة الطلبة عند تنقلهم اليومي بين منازلهم ومدارسهم، فضلاً عن توفر التقنيات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم.

وتأمل الهيئة، بعد انقضاء عطلة صيفية مريحة ورائعة، بأن يستعد الطلبة في الإمارة للعودة إلى مدارسهم مع بدء عام دراسي جديد مليء بالإثارة والتحديات والأمل بمستقبل أفضل.

ومع هذه العودة أعادت الهيئة التأكيد على إدارات المدارس ومشغلي الحافلات المدرسية بكل ما يتعلق بالصحة والسلامة، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وناجحة.

وتولي الهيئة أهمية بالغة بالتوعية بالصحة والسلامة، حيث تراقب عن كثب التزام المدارس والمشغلين بتطبيق الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها، إذ يجب على مشغلي الحافلات المدرسية وإدارات المدارس الحفاظ على سلامة الطلبة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة في الحافلات لهم وللمشرفات والسائقين على حد سواء.

وتتضمن الإجراءات، التي تنفذها الفرق المتخصصة التابعة للهيئة، الحملات التفتيشية على مشغلي الحافلات، للتأكد من التزامهم بقوانين واشتراطات النقل المدرسي.

ويُطلَبُ كذلك من الطلبة الالتزام بتوجيهات المشرفات أثناء ركوب الحافلات والنزول منها مع التأكد من قيام المشرفات بمرافقة الطلبة إلى أقرب مكان من منازلهم. كما طالبت الهيئة كذلك مشغلي حافلات النقل المدرسي بتوجيه سائقي الحافلات على التقيد بالقوانين المرورية، خصوصاً في الشوارع والمناطق المحيطة والقريبة من المدارس وعدم عرقلة سائقي الحافلات المدرسية حركة سير المركبات الأخرى في الشوارع.