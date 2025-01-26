بعد مطالبة ترامب بنقل سكانها إلى مصر والأردن.. هل تصبح غزة منتجعاً صيفياً للأثرياء؟!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراح بنقل مليون شخص من غزة إلى الأردن ومصر، فهل ينوي إحياء مشروع جارد كوشنر رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل غزة إلى منتجع صيفي للأثرياء بعد إخلائه من سكانه.

يرى ترامب أنه يمكن إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة، وذلك لما تملكه غزة من طقس رائع وموقع جغرافي ممتاز، وهو ما يتوافق مع رؤية صهره جارد كوشنر، الذي تكلم عن "الإمكانيات القيمة للغاية" للواجهة البحرية للقطاع بشرط "طرد إسرائيل للمدنيين من هناك وتطهير المكان".

مشروع كوشنر

وبحسب موقع مونت كارلو فإن كوشنر شدد في لقاءات مع الإعلام الأمريكي، العام الماضي، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأن الإمكانيات العقارية للقطاع "هائلة"، لكن يجب "تطهير المكان"، مؤكدا في برنامج متلفز تابع لكلية كنيدي في جامعة هارفرد، إن "الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، في مارس الماضي، نقلاً عن كوشنر: "إذا فكرت في كل الأموال التي استخدمت في شبكة الأنفاق هذه وتلك التي ذهبت لشراء الذخائر، لو كان ذلك سيذهب إلى التعليم أو الابتكار، ما الذي كان يمكن فعلة؟"

وتابع كوشنر "سأبذل قصارى حهدي لنقل الناس ثم تطهير المكان... لكنني لا أعتقد أن إسرائيل أكدت رغبتها بعدم عودة الناس إلى هناك بعد ذلك"، في إشارة لاستعداده لطرح مشروعه فقط إذا تعهدت إسرائيل "بتطهير المكان" وإخلائه من سكانه.

وأشار كوشنر في ذات المقابلة إلى إمكانية ترحيل المدنيين من رفح وتوطينهم في مصر "من خلال الدبلوماسية الصحيحة"، كما طرح خطة بديلة لصحراء النقب في جنوب إسرائيل.

موقف ترامب

وقال ترامب في رده على أسئلة من موقع ديلي ميل خلال جلسة أسئلة وأجوبة استمرت 20 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية مع مجموعة الصحفيين المرافقة: له "أود أن تستقبل مصر أشخاصاً وأود أن يستقبل الأردن أشخاصا"مضيفاً "كما تعلمون، لقد شهدنا على مر القرون العديد من الصراعات. ولا أعلم، لابد أن يحدث شيء ما، إنه موقع هدم حرفيًا، حيث تم هدم كل شيء تقريبًا ويموت الناس هناك، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام من أجل التغيير" .

وكشف ترامب الذي أنه ناقش الوضع مع العاهل الأردني عبدالله الثاني وسيثير المسألة الأحد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

حماس تتوعد

وإزاء تصريحات ترامب اليوم، توعد قيادي كبير في حماس بـ"إفشال" فكرة ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس إن "شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع"، في إشارة إلى مقترح ترامب.

وتعرضت غزة خلال 15 شهراً إلى التدمير الممنهج من قبل الجيش الاسرائيلي طال القطاع بالكامل، سواء المباني أو المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وأصبح أكثر من مليون وثمانيمئة ألف شخص في القطاع يعيشون بلا مأوى وأصبحت غزة غير صالحة للحياة.