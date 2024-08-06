17000 مبايعة عقارية في دبي بـ55.5 ملياراً

المصدر: (دبي ــ البيان)

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سجل سوق دبي العقاري أداء قياسياً خلال يوليو، حيث تم تسجيل 17 ألف مبايعة بقيمة 55.5 مليار درهم. وسجلت 10 مناطق نحو 51% من إجمالي المبايعات، منها البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، ووادي الصفا، والثنية الخامسة.

وبحسب «بروبرتي فايندر»، سجل سوق العقارات الجاهزة في دبي خلال يوليو أعلى مستويات من حيث عدد وقيمة المبايعات على الإطلاق، مع 8400 معاملة.

وسجل السوق العقارات الجاهزة معاملات بقيمة 36 مليار درهم، متجاوزاً أعلى مستوى تم تسجيله في يونيو 2024 بزيادة 23%.

وحقق سوق البيع على الخارطة زيادة 77 % على أساس سنوي، عبر 9300 معاملة. وسجلت التصرفات العقارية في دبي أمس، 2.7 مليار درهم عبر 1224 صفقة.

وتم تسجيل 1012 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم، منها 78 مبايعة أراضٍ و848 مبايعة لوحدات سكنية و86 مبايعة مبانٍ.وتصدرت مدينة المطار مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ437 مليون درهم عبر 102 صفقة، تليها «ميدان ون» بقيمة 113 مليون درهم عبر 65 صفقة، ثم ند الشبا الأولى بـ94 مليون درهم مع 7 صفقات، تليها دبي ستديو سيتي عبر 132 صفقة بقيمة 79 مليون درهم.

وسجلت الرهون نحو 456 مليون درهم تمت عبر 174 معاملة، منها 40 رهناً لأراض، و108 رهونات لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 97 مليون درهم.

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