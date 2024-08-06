17 ألف مبايعة عقارية في دبي بقيمة 55.5 مليار درهم في يوليو

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بوابة «بروبرتي فايندر» للتكنولوجيا العقارية عن تحقيق سوق دبي العقاري أداءً قياسياً خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم تسجيل 17 ألف مبايعة بقيمة 55.5 مليار درهم. كما سجلت عشر مناطق ما نسبته 51% من إجمالي المبايعات، منها البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، ووادي الصفا، والثنية الخامسة.

وذكر تقرير لـ«بروبرتي فايندر» أن 80% من المستأجرين بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 20% باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة «تاون هاوس». وفضل 60% من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 38% إلى الوحدات غير المفروشة.

وأوضح التقرير أن المستأجرين الذين بحثوا عن الفلل أو المنازل المستقلة «تاون هاوس» أظهروا اهتمامات مختلفة، حيث بحث 57% منهم عن وحدات غير مفروشة و42% عن خيارات مفروشة. واهتم 37% من المستأجرين الباحثين عن الشقق بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 31.7% الشقق المكونة من غرفتي نوم وبحث 20.9% عن الاستوديوهات.

كذلك أظهر المستأجرون الباحثون عن الفلل أو المنازل المستقلة «تاون هاوس» اهتمامات متقاربة إلى حد ما، حيث بحث 43.1% عن وحدات سكنية من ثلاث غرف نوم و35.4% عن أربع غرف نوم أو أكثر. وضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وديرة. استقطبت منطقة جميرا ودبي هيلز استيت وأكويا داماك هيلز وأم سقيم اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة «تاون هاوس».

قطاع التملك

وحول اتجاهات قطاع التملك، أظهر التقرير أن 59% من الراغبين في التملك بحثوا عن شقق سكنية، بينما فضل 41% شراء الفلل أو المنازل المستقلة «تاون هاوس». وفضل 33.6% من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة، بينما أظهر 35.2% اتجاهاً نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم واتجه 13.7% نحو الاستوديوهات.

وذكر التقرير أن 39.8% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة اهتموا بالوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين فضل 44.9% الوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكبر. وضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قِبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري ونخلة جميرا. وضمت قائمة المناطق الأكثر رغبة لامتلاك الفلل أو المنازل المستقلة فيها: دبي هيلز استيت، الفرجان، نخلة جميرا، أكويا من داماك.

وفيما يتعلق بسوق العقارات الجاهزة وعلى الخارطة، ذكر التقرير أن سوق العقارات الجاهزة سجل في يوليو 2024 أعلى مستويات من حيث حجم وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 8400 معاملة، مقارنة مع 6606 معاملات في مايو 2024، بزيادة بنسبة 27%.

أما سوق العقارات الجاهزة من حيث القيمة فقد سجل معاملات وصلت قيمتها إلى 36 مليار درهم، متجاوزاً أعلى مستوى تم تسجيله في يونيو 2024 بزيادة قدرها 23%. وحقق سوق البيع على الخارطة من حيث القيمة معاملات زيادة بنسبة 77% على أساس سنوي، مسجلاً 9300 معاملة. وارتفعت قيمة المعاملات على نحو ملحوظ مسجلة 54% على أساس سنوي محققة 19.4 مليار درهم، مقارنة بـ12.6 مليار درهم في مايو 2023.

رؤية طموحة

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: بينما تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة «نحن الإمارات 2031»، تشهد مسيرة التقدم والتنمية نقطة تحول مهمة على كافة الأصعدة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، ويمتد هذا التأثير على سوق العقارات دون أدنى شك. ونتيجة لذلك، يتزايد البحث عن فرص الاستئجار والتملك طويلة الأمد في دبي، وهو ما يتضح في الاتجاه التصاعدي لحجم وقيمة المبايعات.

وأضاف: من جهة ثانية تشير التقارير التنظيمية في الشارقة إلى اهتمام إيجابي بالاستثمار؛ فالنمو والازدهار الذي يشهده سوق العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء ينعكس على تنوع وغنى الطلب على العقارات واستمراريته، مدفوعاً بقوة العائد على الاستثمار.

ويبدو أن هناك اهتماماً متزايداً بالمشاريع الجديدة الموجودة خارج مركز المدينة، ويعزى ذلك جزئياً إلى الجهود التي يبذلها المطورون للحفاظ على الزخم من خلال توفير عرض ثابت، مع الحرص على بناء مجتمعات تلقى استحسان الناس من حول العالم. ونحرص في «بروبرتي فايندر» على مواصلة الابتكار لدعم هذا الطلب، كما أننا ملتزمون بالارتقاء بعملية البحث عن عقارات لتصبح أكثر موثوقية وشفافية.

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