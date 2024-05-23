25 مشروعاً جديداً تدخل سوق عقارات أبوظبي منذ بداية 2024

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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دخل إلى القطاع العقاري في أبوظبي 25 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الجاري تستهدف إنشاء 2300 وحدة سكنية جديدة، إضافة لطرح حوالي 12.8 مليون متر مربع للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي، وذلك وفق بيانات المطورين في الإمارة.

وأوضحت البيانات تفاوت نسب الإنشاء ما بين المراحل التمهيدية والإنشائية الفعلية بين 10 و50 %. وطبقاً لتوزيع أنماط المشاريع، ضمت المشاريع السكنية المسجلة 13 مشروعاً تختلف بين الأبراج السكنية والفيلات ووحدات التاون هاوس وكان أكبرها «بلوم ليفنج جرانادا 1» في مدينة زايد والذي يوفر 483 وحدة سكنية.

ووفق التوزيع الجغرافي للمشاريع الجديدة، ضمت جزيرة السعديات الحصة الأكبر منها عبر 3 مشاريع تضم 667 وحدة جديدة أكبرها كان «نوران ليفينج» الذي يوفر 372 وحدة، ومشروع «منارة ليفنج 2» الذي يوفر 232 وحدة، إلى جانب أحدث المشاريع المسجلة وهو «ذا سورس تيراسيس» والذي يوفر 63 وحدة جديدة.

أما جزيرة «ياس» فتضم 3 مشاريع لإنشاء 424 وحدة متمثلة في مشروع «سما ياس» بـ 235 وحدة، ومشروع «ذا باي ريذيدنس» ويوفر 139 وحدة جديدة مختلفة المساحات، إلى جانب المشروع الأحدث وهو برج «فيستا ديل مار» ويوفر 50 وحدة جديدة.

وشهدت جزيرة «الريم» تسجيل مشروعين جديدين بإجمالي 233 أحدثها برج «إيلي صعب» السكني والذي يضم 179 وحدة، إلى جانب مشروع «ريم ايت» ويوفر 54 وحدة جديدة.

كما تضمنت اللائحة مشروعين في مدينة خليفة لتوفير 231 وحدة جديدة عبر مشروع «بلازا 2» والذي يوفر 120 وحدة، ومشروع «فيل 11» ويوفر 111 وحدة.

وكانت ضمن أحدث المشاريع على اللائحة مشروع حدائق الجرف بمنطقة الجرف بين إمارتي أبوظبي ودبي والذي يتضمن إنشاء 174 وحدة، إلى جانب المرحلة السادسة من مشروع «بوابة الشرق» في منطقة بني ياس لتوفير 91 وحدة عقارية جديدة.

أراضٍ

وتتضمن لائحة المشاريع كذلك 12 مشروعاً لبيع الأراضي الاستثمارية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة وتركزت الحصة الأكبر منها في مدينة العين التي شهدت بمفردها تسجيل 10 مشاريع توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري، ومشاريع الخدمات تضمنت «بارك فيستا» و«صن فالي» و«ارابيان هيلز» و«ارابيان ايستيت»، و«نخيل اوويسز» و«ديونز هايتس» و«رانشز» و«رويال بالمز» و«جولدن ميدوز» و«غزال بارك»، فيما ضمت جزيرة الجبيل مشروعين إضافيين لتوفير 1.5 مليون متر مربع عبر كل من مشروعي «بدع الجبيل 1» و«بدع الجبيل 2».

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