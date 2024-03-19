17 مشروعاً جديداً في أبوظبي خلال العام الجاري

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهد القطاع العقاري في أبوظبي تسجيل 17 مشروعاً جديداً تحت الإنشاء منذ بداية العام الجاري وفرت وفق لائحة المشاريع المسجلة والمعلنة من قبل المطورين بالإمارة أكثر من 12.3 مليون متر مربع للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي، إلى جانب أكثر من 1100 وحدة سكنية جديدة.

وطبقاً لبيانات المشاريع المسجلة، تراوحت نسب الإنجاز بالمشاريع التي دخلت الأعمال الإنشائية ما بين 4% و54% حتى منتصف مارس الجاري، فيما تتأهب بعض المشاريع للبدء في مراحل الإنشاء الأولى.

وكانت مدينة العين صاحبة الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة بحوالي 9 مشاريع توفر أكثر من 10.8 ملايين متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري ومشاريع الخدمات تصدرها مشروع «بارك فيستا» الذي يوفر قرابة 2.2 مليون متر مربع، إلى جانب مشروع «صن فالي» الذي يوفر إجمالي 1.7 مليون متر مخصصة للأنشطة الثلاثة. كما تضم أيضاً مشروع «ارابيان هيلز» الذي يطرح أكثر من 1.640 مليون متر مربع من المساحات ومشروع «ارابيان ايستيت» موفراً أكثر من 1.460 مليون متر مربع.

كما ضمت المدينة مشروع «نخيل اوويسز» طارحاً مساحات تتجاوز 1.3 مليون متر ومشاريع أخرى مثل «ديونز هايتس» الذي يوفر أكثر من 900 ألف متر مربع، ومشروع «رانشز» الذي يوفر أكثر من 800 ألف متر للاستخدام السكني والتجاري والخدمي، إضافة إلى كل من مشروعي «رويال بالمز» بمساحات 540 ألف متر مربع، ومشروع «غزال بارك» الذي يوفر 232 ألف متر مربع.

فيما توزعت 8 مشروعات أخرى داخل مدينة أبوظبي وشملت مشاريع استثمار الأراضي بجزيرة الجبيل عبر مشروعين أولهما «بدع الجبيل 1» لتوفير 1.2 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للتطوير، إلى جانب مشروع «بدع الجبيل 2» الذي يوفر أكثر من 335 ألف متر مربع.

وكان مشروع «نوران ليفينج» في جزيرة السعديات أحدث المشاريع الإنشائية المسجلة ويطرح 372 وحدة سكنية جديدة، وشهدت الجزيرة أيضاً خلال تلك الفترة تسجيل مشروع «منارة ليفنج 2» الذي يوفر 232 وحدة.

بينما شهدت جزيرة «ياس» تسجيل مشروع «سما ياس» الذي تطوره «الدار العقارية» لتوفير 235 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروعين في مدينة خليفة لتوفير إجمالي 231 وحدة سكنية جديدة عبر مشروع «بلازا 2» الذي تطوره شركة «ريبورتاج العقارية» والذي يوفر 120 وحدة ومشروع «فيل 11» الذي تطوره شركة «بورتفيل» ويوفر 111 وحدة، بينما ضمت جزيرة الريم مشروع «ريم ايت» والذي تطوره شركة «ساس العقارية»، حيث يوفر 54 وحدة سكنية جديدة.

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