المشاريع العقارية الجديدة بدبي تدعم استقرار الإيجارات

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد عقارات دبي استقراراً في تكلفة الإيجارات بدخول مشاريع عقارية جديدة حيز التشغيل، ما يوفر للمستأجرين المزيد من الخيارات، بينما تشهد المناطق الرئيسة مثل نخلة جميرا والبراري استمرار ارتفاع الإيجارات، بدعم قوة الطلب.

وقال موقع PropNewsTime المتخصص في أخبار العقارات، إنه من المتوقع استقرار إيجارات الشقق في دبي خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، بعد الارتفاع المطرد خلال العام 2024. وأشار الموقع، إلى أن المستأجرين الذين شهدوا ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات بمعدل متوسط قدره 21.1 % حتى الآن هذا العام، ستدفعهم هذه الارتفاعات إلى تجديد عقودهم الحالية بدلاً من المخاطرة بأسعار أعلى في أماكن أخرى. واستشهد الموقع ببيانات دائرة الأراضي في دبي التي أظهرت أن عمليات التجديد ارتفعت 12.2 % على أساس سنوي، حيث تم تسجيل إجمالي 255.178 عقد إيجار حتى مايو 2024.

ويعزو الموقع ارتفاع الإيجارات جزئياً إلى قوة الطلب.

ويبلغ متوسط إيجار الشقق في نخلة جميرا حالياً مبلغاً قدره 272.867 درهماً سنوياً، بينما تصل الفلل في البراري إلى متوسط قدره 1.391.242 درهماً سنوياً.

ويتوقع الموقع تراجع الضغط على الإيجارات في المناطق الرئيسة بأسعار معقولة، فيما تشهد المناطق الثانوية ارتفاعاً في الإيجارات، لكن من المتوقع أن يكون هذا النمو أكثر اعتدالاً. ويختم الموقع تقريره بالقول: «بشكل عام تشير توقعات سوق الإيجارات في دبي إلى تحول نحو زيادات أحادية الرقم في الإيجارات في المستقبل القريب». وتتوقع شركة «سي بي آر إي»، استمرار ارتفاع معدلات الإيجار لكن ليس بالوتيرة نفسها، مع توجه السوق نحو حالة أكثر توازناً.

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