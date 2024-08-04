دبي تستأثر بالجزء الأكبر من المشاريع العقارية الجديدة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد القطاع العقاري في دبي أداءً قوياً منذ بداية العام الجاري، وتنوعت المشاريع المطروحة ما بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع.

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطب قطاع العقارات في الإمارة 50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، وحققت الدائرة نتائج قوية بعد بلوغ قيمة التصرفات العقارية 346 مليار درهم بنمو 23 % وذلك عبر تنفيذ 100.520 تصرفاً.

واستحوذت الإمارة على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة في الدولة، حيث تم إطلاق ما يزيد على 12 مشروعاً جديداً لشركات عقارية كبرى مثل «إعمار العقارية»، و«ديار للتطوير» و«دبي للاستثمار»، بالإضافة إلى توسعة «دبي مول».

وشهدت العقارات السكنية في دبي نمواً من خلال إنجاز نحو 6600 وحدة جديدة في دبي خلال النصف الأول ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، بالإضافة إلى توقعات لتسليم حوالي 20 ألف وحدة عقار سكني في النصف الثاني من 2024.

وواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه وجاذبيته الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات العقارية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، أطلقت كبرى الشركات العقارية في الدولة عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري ما أسهم في تعدد الخيارات الاستثمارية التي توفر فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في دولة الإمارات التي عززت مكانتها مركزاً عالمياً للعقارات عالية الجودة والصديقة للبيئة.

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