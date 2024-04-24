مشروع عقاري جديد في دبي كل 18 ساعة

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشفت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor، أن السوق العقاري بدبي شهد زيادة في عمليات إطلاق المشاريع الجديدة على الخارطة، بمتوسط أكثر من عملية إطلاق واحدة يومياً في عام 2024، حيث يصل المعدل إلى إطلاق مشروع جديد كل 18 ساعة.

وبحسب تقرير شهر مارس لسوق عقارات دبي الصادر عن المؤسسة وحصلت البيان على نسخة منه، «تظهر الأرقام الأولية للمشاريع الجديدة على الخارطة التي أطلقت في شهر مارس الماضي إضافة ما يقرب من 10.000 وحدة إلى السوق للبيع على مدار الشهر، وساهمت هذه المشاريع في رفع العدد الإجمالي لعمليات الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري إلى عدد غير مسبوق يصل إلى 34000 وحدة موزعة على 120 مشروعاً، بمعدل إطلاق جديد كل 18 ساعة.

وأضاف التقرير أن هذا المستوى الهائل من النشاط في السوق على الخارطة لا يظهر أي علامات على التراجع في أي وقت قريب، ومن المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور، ومع إطلاق المجمعات الرئيسية الثلاثة الجديدة التي أعلنا عنها الشهر الماضي، بالإضافة إلى المجمع الرابع،«غابات الغاف» من تصميم ماجد الفطيم، الذي سيتم إطلاقه قريباً، فإن الخيارات المتاحة للمستثمرين المتعطشين والمستخدمين النهائيين المتطلعين للاختيار من بينها ستنمو بشكل أكبر.

وتابع التقريرقد يمثل هذا المزيج الوافر من المشاريع والخيارات الذي يأتي معه تحدياً متزايداً للمطورين، حيث ستكون المنافسة شرسة، وتوقعات المشتري عالية، وتدقيق أكبر في اختيار أفضل استثمار.

وقال التقرير إن المطورين الراسخين والأكبر حجماً سيكونون في وضع أفضل للاستفادة من السوق الشامل عبر مرونة الأسعار لديهم، كما أن المطورين المتخصصين الذين يركزون على قطاعات الرفاهية والفخامة الفائقة سيكونون أيضاً في مواقع قوة، مع إطلاق عدد أقل من المشاريع و تركيز الضوء على الأسواق المستهدفة.

وقد يواجه الوافدون الجدد إلى السوق الذين يتنافسون وجهاً لوجه مع مجموعة المطورين المذكورين صعوبة في التميز، وقد يحتاجون إلى العودة إلى تقديم عروض تجارية تقليدية تميل نحو المشترين، مثل الهدايا، وخطط الدفع بعد التسليم، وقيام المطور بدفع رسوم دائرة الأراضي والأملاك.

أداء مارس

وقال التقرير إنه بعد عدة أشهر من الارتفاع الطفيف في الأسعار، شهدت أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً كبيراً في مارس، مسجلة مكاسب شهرية بنسبة 2.37 %، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ مايو 2023.

ووفقاً لمؤشر بروبرتي مونيتور الديناميكي للأسعار (DPI)، تبلغ أسعار العقارات في دبي حالياً 1325 درهماً للقدم المربعة، أي 7.4% مقارنة بأعلى مستوى سابق لها وذروة السوق في سبتمبر 2014.

ويمكن أن تعزى هذه الزيادة الكبيرة، والخروج عن الاتجاه الذي بدأ في أواخر عام 2023، إلى حد كبير إلى الاختلافات الكبيرة في أسعار التداول بين المنازل القائمة والعقارات الجديدة على المخطط.

عقارات فاخرة

وأظهر التقرير أن الحصة السوقية للعقارات التي يزيد سعرها عن 10 ملايين درهم ارتفعت إلى 2.7 % في مارس الماضي، كما ارتفعت الحصة السوقية للعقارات التي يتراوح سعرها بين 5 إلى 10 ملايين درهم بنسبة 1.5 % لتصل حصتها إلى 6.3 % من المبيعات، وبالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين 3 إلى 5 ملايين درهم فقد ارتفعت حصتها بنسبة 2.6 % لتصل إلى 13.8 % من مبيعات السوق في مارس.

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