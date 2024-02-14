7 مشاريع عقارية جديدة بأبوظبي تغطي 1.5 مليون متر مربع وتوفر 750 وحدة سكنية

المصدر: أبوظبي-سامح الليثي

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شهد القطاع العقاري في أبوظبي دخول 7 مشاريع جديدة إلى مرحلة الإنشاءات تغطي وفق لائحة المشاريع المسجلة بالإمارة من قبل المطورين العقاريين أكثر من 1.5 مليون متر مربع للتطوير العقاري وتوفر 750 وحدة سكنية.

وأوضحت البيانات بأن المشاريع الجديدة رفعت إجمالي المشاريع المسجلة والقائمة تحت الإنشاء إلى حوالي 43 مشروعاً توفر إجمالاً قرابة 12000 وحدة سكنية جديدة.

ووفق قائمة المشاريع تصدر تطوير جزيرة الجبيل عبر مشروعين أولهما «بدع الجبيل 1» على مساحة 1.2مليون متر مربع من المساحات المخصصة للتطوير إلى جانب مشروع «بدع الجبيل 2» الذي يغطي أكثر من 335 ألف متر مربع.

وشهدت جزيرة «ياس» تسجيل مشروع «سما ياس» الذي تطوره الدار العقارية لتوفير 235 وحدة سكنية جديدة ليتجاوز عدد الوحدات السكنية الجديدة المسجلة تحت الإنشاء بها 3600 وحدة.

كما تم تسجيل مشروع «منارة ليفنج2» الذي تطوره الدار أيضا لتوفير 232وحدة ليرفع عدد الوحدات تحت الإنشاء في جزيرة السعديات إلى أكثر من 2900 وحدة سكنية عبر 14 مشروعاً.

وجرى تسجيل مشروعين في مدينة خليفة لتوفير إجمالي 231 وحدة سكنية جديدة عبر مشروع «بلازا 2» الذي تطوره شركة ريبورتاج العقارية والذي يوفر 120 وحدة ،ومشروع «فيل 11» الذي تطوره شركة بورتفيل ويوفر 111وحدة. بدورها ضمت جزيرة الريم مشروع «ريم ايت» والذي تطوره ساس العقارية حيث يوفر 54 وحدة سكنية جديدة.

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