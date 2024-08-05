طلب قوي على عقارات دبي يتواصل متجاوزاً التوقعات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد تقرير اقتصادي أن القطاع العقاري في دبي حقق المعادلة الصعبة بحفاظه على زخم النمو والمبيعات القياسية على مدار السنوات الأخيرة، وسط طلب قوي غير مسبوق يتواصل متجاوزاً التوقعات.

وأشار التقرير، إلى أن الاستثمار العقاري في الإمارة أصبح خياراً مفضلاً لدى الكثير من الأثرياء العالميين، وينعكس ذلك في ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة.

وقال التقرير إن دبي صارت عاصمة العقار في العالم في السنوات الأخيرة، مع تقديم عوائد مرتفعة على الاستثمار وتوفير «الأمن والأمان» الذي بات العنصر الأكثر تأثيراً على نحو إيجابي في ظل التوترات الجيوسياسية عالمياً، وفي ضوء حالة «عدم اليقين» التي تلف الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير الذي صدر أمس عن «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن القطاع العقاري في دبي حقق المعادلة الصعبة بحفاظه على زخم النمو والمبيعات القياسية على مدار السنوات الأخيرة، وسط طلب قوي غير مسبوق يتواصل متجاوزاً التوقعات.

وسجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية يوليو، 415.55 مليار درهم، نتجت عن 123 ألفاً و250 إجراء.

وسجل القطاع أيضاً أعلى أداء شهري له على الإطلاق من حيث المبيعات خلال يوليو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 50.78 مليار درهم، بنمو بلغ 35%، مقارنة بنحو 37.6 مليار درهم المسجلة في يوليو 2023، متخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد، في نوفمبر الماضي بقيمة 45.8 مليار درهم.

وأشار التقرير، إلى أن الاستثمار العقاري في الإمارة أصبح خياراً مفضلاً لدى الكثير من الأثرياء العالميين، وينعكس ذلك في ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة.

وكشف التقرير عن أن المستثمرين يفضلون دبي نظراً لما توفره على صعيد الجانب الأمني.

وأكد التقرير، على أن دبي بيئة خصبة للاستثمار ووقوع العديد من العوامل الداعمة محلياً ودولياً عزز من مكانة السوق العقاري.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية في تعليق عن التقرير، إن السوق العقاري في دبي سلك مساراً صاعداً متجاوزاً كل التوقعات وذلك منذ التعافي من جائحة كورونا وسجل مبيعات فاقت 1.16 تريليون درهم في 55 شهراً (يناير 2020 حتى يوليو 2024)، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيراً 401 مليار درهم في العام الماضي، و283 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام 2024، استناداً على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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