انتعاش غير مسبوق للطلب على الفلل في دبي

المصدر: دبي ــ مشعل العباس

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كشفت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية أن متوسط أسعار الفلل (مناطق التملك الحر) بدبي تجاوز حاجز الـ 10 ملايين درهم في يونيو الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ سوق العقارات في الإمارة، بعد أن بلغ عتبة الـ9.82 مليون درهم في مايو.

وأوضحت «فاليو سترات» في تقريرها الخاص بشهر يونيو 2024، أن مؤشر في بي آي (ValuStrat Price Index) الخاص بأسعار العقارات قد بلغ 178.2 نقطة في يونيو الماضي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 28.2% وارتفاعاً بنسبة 2.2%عن مايو، وسجلت الفيلات 226.6 نقطة، في حين بلغت الشقق 146.7 نقطة، وذلك مقارنة بخط الأساس البالغ 100 نقطة المحدد في يناير 2021. وذكر التقرير أن شهر يونيو شهد تجاوز جميع مجتمعات الفيلات (مناطق التملك الحر) في دبي لذروة قيمتها الرأسمالية السابقة من عام 2014، ومع ذلك، في سوق الشقق الفرعية، تجاوزت نخلة جميرا فقط هذه العتبة حتى الآن.

وتابع التقرير على أساس شهري، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.9%، مسجلة نمواً سنوياً قياسياً بنسبة 23.4%، ومن بين المناطق التي سجلت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام السابق، كانت ديسكفري غاردنز (34.5%)، ذا جرينز (33.7%)، نخلة جميرا (31.1%)، وذا فيوز (29.7%).

وبلغت مكاسب الفلل 2.4% مقارنة بشهر مايو و33.4% مقارنة بالعام، والجدير بالذكر أن أفضل المناطق أداء سنوياً تشمل الفلل في المناطق الأكثر طلباً مثل نخلة جميرا (43.1%)، وجزر جميرا (42.5%)، ودبي هيلز إستيت (38.5%)، وتلال الإمارات (33.6%).

قيد الإنشاء

وذكر التقرير أن تسجيلات عقود المنازل على الخريطة زادت بنسبة 33% على أساس سنوي.

مبيعات المنازل الفاخرة

كان هناك 15 معاملة للعقارات الجاهزة التي يزيد سعرها على 30 مليون درهم، وتقع في نخلة جميرا، والخليج التجاري، وجزيرة جميرا باي، وتلال الإمارات، ودبي هيلز إستيت.

أفضل المطورين والمواقع

وفي شهر يونيو 2024، تصدرت إعمار بنسبة 12%، وداماك (8.2%)، وعزيزي (5.8%)، وشوباً (8.2%)، ودانوب (5.4%)، ونخيل (4.5%) قائمة أعلى المبيعات للمطورين بشكل عام، وشملت أفضل المواقع التي تم بيعها على المخطط، مشاريع في الخليج التجاري (9.7%)، وقرية جميرا الدائرية (8.2%)، وميدان ون (6.4%)، وأرجان (4.7%)، وفي الوقت نفسه، كانت غالبية المنازل الجاهزة المباعة في قرية جميرا الدائرية (8.2%)، والخليج التجاري (6.7%)، ودبي مارينا (6%)، وداون تاون دبي (4.7%)، وإنترناشونال سيتي (3.7%).

متوسط سعر القدم للفلل

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربع بالنسبة للفلل عند 5,305 دراهم للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 43.1% على أساس سنوي فيما بلغ متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 26.5 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 3,970 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 33.6% على أساس سنوي فيما يبغ متوسط سعر الفيلا القياسية 67.4 مليون درهم، وثالثاً منطقة دبي هيلز استيت بمتوسط سعر 2,388 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 38.5% على أساس سنوي فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 11.9 مليون درهم.

متوسط سعر القدم للشقق

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق عند 3,250 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 2,086 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1.75 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1,911 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.31 ملايين درهم.

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