الإمارات وجهة الأثرياء الأولى عالمياً في 2024

المصدر: البيان

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قالت شركة "هينيلي آند بارتنرز" إنَّ دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء على مستوى العالم مرة أخرى في 2024.

حيث توقّعت الشركة تدّفق أكثر من 6700 مليونير - وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم، بحسب أحدث تقرير اصدرته الشركة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الإمارات تعد منافساً رئيسياً في جذب رؤوس الأموال الخاصة والكفاءات لبعض الوقت؛ ومع ذلك، وبما أن الهجرة القائمة على الاستثمار تقودها بشكل متزايد مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية الداخلية، فإن الإمارات توفر بيئة موثوقة وآمنة وجذابة للعائلات ذات الثراء العالي.

وشدد التقرير على أنَّ المرونة الاقتصادية للإمارات والسياسات الضريبية المواتية والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي، تجعلها وجهة مثالية للثروة والاستثمار العالمي.

كما عدد التقرير عدداً من الأسباب وراء جاذبية الإمارات، مثل العقارات المتميزة والإطار التشريعي الصديق للمستثمرين والمشاريع الصناعية الكبيرة وتسهيلات الاقامة للمستثمرين من خلال الإقامة الذهبية.

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