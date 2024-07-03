8.76 مليارات إيرادات الغرف الفندقية بدبي في 5 أشهر

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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بلغت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي 8.766 مليارات درهم مقابل 7.93 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 10.5%، بدعم من زيادة عدد الليالي المحجوزة وارتفاع متوسط العائد على الغرفة في ظل ارتفاع الطلب.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة في دبي وصل خلال أول 5 أشهر من 2024 إلى 18.34 مليون ليلة، بزيادة 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 478 درهماً، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 563 درهماً.

وأظهرت البيانات أن متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي ارتفع خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 7% ليصل إلى 478 درهماً مقارنة مع 448 درهماً خلال الفترة نفسها من 2023، حيث سجلت فنادق دبي أداءً قوياً بدعم من زيادة تدفقات الزوار من مختلف الأسواق.

ونجحت فنادق دبي في مواصلة المسار التصاعدي في مختلف المؤشرات التي تشمل العائدات على الغرف الفندقية المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية للفنادق، وعدد المنشآت الفندقية.

ووصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي إلى 150.2 ألف غرفة فندقية بنهاية مايو ضمن 822 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية.

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