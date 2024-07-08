40 شهراً متتالياً من ازدهار عقارات دبي

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكدت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور» أن عقارات دبي سجلت 40 شهراً متتالية من الازدهار، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها في يونيو الماضي على مدار 40 شهراً، كما أنها فاقت ذروة سبتمبر 2014 بنمو نسبته 11.8%.

ولا تزال عقارات دبي تحقق أرقاماً قياسية شهراً بعد الآخر، ما يشير إلى الطلب الاستثنائي على عقارات الإمارة ذات الجاذبية العالية من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث سجلت أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق في أول 6 أشهر من العام الجاري 2024، عبر 80231 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 233 مليار درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ارتفاع مستمر

وأضافت منصة الأبحاث أن أسعار العقارات بدبي في ارتفاع مستمر، حيث بلغت الآن 1380 درهماً للقدم المربعة، وهذا أعلى بنسبة 75.8% من أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009 وأعلى بنسبة 11.8% من الذروة في سبتمبر 2014.

وتابعت المنصة: في يونيو 2024، وصل مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 193 نقطة ارتفاعاً من 189.91 في مايو 2024 و188.61 نقطة في أبريل 2024. وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 18.2%، مسجلة بذلك 40 شهراً متتالية من الزيادة.

وتأتي هذه الزيادات المسجلة في الأسعار منذ بداية العام الجاري بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز الـ233 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

مبيعات

وتعتبر قيمة المبيعات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري هي الأعلى على الإطلاق على مقياس نصف سنوي وهي تشكل أيضاً 58% من إجمالي المبيعات المسجلة في كامل العام الماضي والتي بلغت نحو 401 مليار درهم، مما يشير إلى أن السوق العقاري في الإمارة يتجه مجدداً نحو ذروة تاريخية جديدة متجاوزاً الأرقام الاستثنائية التي سجلت في العام الماضي، ولا سيما مع الطلب القوي جداً والذي يأتي من كل مكان.

وتتزامن هذه الشهية العالية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين والمستخدمين النهائيين تجاه عقارات الإمارة، مع الموجة الكبيرة لإطلاق المشاريع العقارية الجديدة في دبي، حيث يشهد السوق توسعاً مثير للانتباه منذ مطلع العام الجاري.

وأظهرت بيانات «بروبرتي مونيتور» أن سوق دبي العقاري أضاف 15500 وحدة جديدة على الخارطة في شهر مايو الماضي، مسجلاً بذلك رقماً قياساً جديداً يعتبر الأعلى على الإطلاق على أساس شهري، فيما تجاوز إطلاق المشاريع الجديدة ما يزيد قليلاً على 59500 وحدة حتى نهاية شهر مايو وهي في طريقها إلى تجاوز حوالي 96000 وحدة في العام الماضي.

مشاريع جديدة

وتتوقع المؤسسة أن تستمر بقوة وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة في دبي حتى نهاية العام الجاري، ولا سيما مع ازدياد أنشطة الاستحواذ على الأراضي من قبل المطورين ودخول شركات عقارية جديدة إلى الإمارة، مما يفتح الباب لمزيد من المنافسة وخيارات تسعير مختلفة وتوفير خيارات أوسع لكافة شرائح المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وتعتبر دبي اليوم واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم مسجلةً أداءً اقتصادياً إيجابياً أخذ في التوسع عاماً بعد عام مما يوفر للمستثمرين فرصاً جذابة باستمرار، ولا سيما القطاع العقاري الذي يتميز بالتنوع في الخيارات المطروحة من الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة إلى الفلل والمكاتب التجارية والمتاجر والشقق الفندقية.

ويتطلع الأثرياء والمستثمرون إلى دبي كونها واحدة من أكثر المدن أماناً واستقراراً على مستوى العالم وتتمتع بنمط حياة فاخر وبيئة ضريبة مواتية، وبنية تحتية متطورة عالمية المستوى وبيئة قانونية وتشريعية مشجعة للاستثمار، حيث توفر عقارات الإمارة عوائد إيجارية مرتفعة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى تصل إلى مستويات الـ10% في بعض المناطق، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم.

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