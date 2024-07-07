«بلومبرغ»: تصاعد الإقبال على الشقق الفاخرة في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وكالة «بلومبرغ» أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء الشقق الفاخرة في دبي، التي يزيد سعرها على 5 ملايين دولار (18.5 مليون درهم)، حيث تفتخر الإمارة بهندستها المعمارية الحديثة ونمط الحياة النابض بالحياة.

وذكرت الوكالة أنه تم عرض شقة في مشروع «برايفت ريزيدنسز» جميرا للبيع بسعر 20.44 مليون دولار (75.6 مليون درهم)، وقالت إنه توجد حالياً 521 شقة أخرى متاحة في دبي بسعر يزيد على 5 ملايين دولار.

ويواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي الصعود بشكل قوي، حيث استطاع ترسيخ مكانته العالمية واحتلال المراتب الأولى في أكثر الأماكن طلباً للعيش، والعمل من قبل الأثرياء والمستثمرين ذوي الملاءة المالية الجيدة.

وتتوقع تقارير أن يواصل القطاع نموه خلال العام الجاري مع تطور الطلب ودخول نماذج بناء مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحصول على تجربة معيشية شاملة تمزج بين الثراء الثقافي والهندسة المعمارية المبتكرة، والمرافق الترفيهية الحصرية.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز