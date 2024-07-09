«نايت فرانك»: 190 صفقة بيع لمنازل فاخرة تزيد قيمة كل منها على 10 ملايين دولار في دبي بالنصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهر تقرير لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» أن عدد المنازل الفاخرة التي بيع كل منها بقيمة 10 ملايين دولار (37 مليون درهم) أو أكثر، في دبي، ظل مستقراً خلال النصف الأول من العام، مع بقاء الطلب من فائقي الثراء في العالم قوياً.

وبيع ما مجموعه 190 منزلاً بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات دولار في الأشهر الستة المنتهية في يونيو مقارنة مع 189 عقاراً بقيمة 3.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2023. وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للصفقات ظل مستقراً على الرغم من انخفاض عدد المنازل الفاخرة المتاحة في السوق بنسبة 65.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني.

ونقل التقرير عن فيصل دوراني رئيس قسم أبحاث نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قوله: هذه علامة قوية على نمط مشتري «الشراء للاحتفاظ» الذي ترسخ في السوق. وأضاف أن هذا الاتجاه يشير إلى أن الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة على المستوى العالمي «يركزون إلى حد كبير على شراء المنازل في المدينة للاستخدام الشخصي، بدلاً من «شرائها وإعادة بيعها»، وهو ما كان سمة مميزة لدورتي السوق السابقتين».وتعد مدينة دبي، حيث يوجد أعلى برج في العالم، أكبر مركز للسياحة والتجارة في الشرق الأوسط.

واجتذبت عدداً قياسياً من الزائرين الأجانب في ليلة واحدة بلغ 17.15 مليوناً.

وبحسب التقرير، فإن جزيرة نخلة جميرا الصناعية كانت أكثر المناطق المرغوبة إذ سجلت 21 عملية بيع لمنازل بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في الربع الثاني، وهو ما يمثل 26 % من المبيعات في هذه الفترة. وتلتها منطقة تلال الإمارات بنسبة 10 بالمئة ومنطقة الحي الأول بنسبة 7.8 بالمئة من هذه الصفقات.وقفزت مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر بنسبة 25 % في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15 منزلاً في المجمل.

في سياق متصل، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.23 مليارات درهم تمت عبر 1016 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 727 مبايعة بقيمة 2.76 مليار درهم، منها 108 مبايعات أراضٍ و577 مبايعة لوحدات سكنية و42 مبايعة لمبانٍ.وتصدرت منطقة قناة دبي المائية المبيعات من حيث القيمة بـ 441 مليون درهم عبر 4 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا بقيمة 292 مليون درهم نتجت عن 13 صفقة، وثالثاً منطقة معيصم الثانية بـ 214 مليون درهم عبر 19 صفقة، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 49 صفقات بقيمة 103 ملايين درهم.وشهد السوق العقاري بدبي بيع قطعة أرض في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 421 مليون درهم، كما بيعت فيلا قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بقيمة 102 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 381 مليون درهم تمت عبر 243 معاملة، منها 63 رهناً لأراضٍ، و149 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 46 هبة بقيمة 89 مليون درهم.

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