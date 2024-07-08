بيع فيلا بـ 102 مليون في نخلة جميرا وأرض على القناة المائية بـ421 مليوناً

المصدر: دبي ـ البيان

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سجل السوق العقاري بدبي اليوم، الإثنين، صفقة بيع لفيلا على الخارطة بقيمة 102 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبايعة جرت في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع " EOME Residences"، وتمتد الفيلا قيد الإنشاء على مساحة 17 ألف قدم مربع أي ما يعادل 5809 درهم للقدم المربعة الواحدة.

كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع أرض في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 421 مليون درهم وتبلغ مساحتها نحو 185 ألف قدم مربع.

وتواصل الزخم العقاري بدبي في مستهل تعاملات الإسبوع، حيث بلغت المبيعات خلال الساعات الأولى من تداولات اليوم 2.19 مليار درهم نتجت عن 567 صفقة.

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