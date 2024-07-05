80 % ارتفاعاً بعقارات دبي على الخارطة خلال الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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اقترب سوق العقارات على الخارطة في دبي خلال الربع الثاني 2024 من مستوى الذروة الذي وصل إليه في العام 2009، مسجلاً 26,268 مبايعة بالمقارنة مع 26,629 معاملة في عام 2009، بفارق قدره 1% فقط.

وشهدت المبايعات على الخارطة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بلغ 80% في الربع الثاني 2024، بالمقارنة مع 14,596 مبايعة في ذات الفترة من عام 2023، وتمثل 60.4% من إجمالي عدد المبايعات. جاء ذلك في تقرير «بروبرتي فايندر»، حول «مراقبة الأسواق» للربع الثاني 2024.

وهذه هي المرة الأولى التي تسهم فيها المبايعات على الخارطة بأكثر من 60% من إجمالي عدد المبايعات، مقارنة بـ51% في الربع الثاني من عام 2023 وكذلك حققت قيمة المبايعات على الخارطة مستويات قياسية بعد تسجيلها 53.21 مليار درهم، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 47.416 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، بفارق 12%. وبالتالي، أسهمت المبايعات على الخارطة بـ57% من إجمالي قيمة المعاملات، بزيادة 54% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وشهدت عقارات دبي زيادة في عدد المبايعات بلغت 12% تقريباً على أساس سنوي، بواقع 17,254 مبايعة للعقارات الجاهزة. وارتفعت قيمة هذه المبايعات 27% على أساس سنوي، مسجلة 71 مليار درهم بالمقارنة مع 56 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023. وعلى الرغم من أن الحصة السوقية للعقارات الجاهزة شكلت 39.6% فقط من إجمالي مبيعات هذا الربع، إلا أن اتجاهات السوق أظهرت إقبالاً متزايداً نحو العقارات على الخريطة في المدينة.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت مبايعات سوق دبي العقاري أرقاماً قياسية من حيث العدد والقيمة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمبايعات 43,522، بزيادة قدرها 45% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023. كما ارتفعت قيمة المبايعات 37% بعد تسجيلها 124.4 مليار درهم. ووصل عدد المبايعات إلى الذروة متجاوزاً الارتفاع السابق الذي سجله الربع الأول من العام 2024 بنسبة 17%، في حين تجاوزت قيمة المبايعات الذروة السابقة المسجلة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2%. بالمقابل، سجل سوق أبوظبي العقاري أكثر من 2,489 مبايعة بلغت قيمتها نحو 6.7 مليار درهم.

الطلب في أبوظبي

أظهرت عقارات أبوظبي الجاهزة زيادة في عدد مبايعاتها بنسبة 41% تقريباً على أساس سنوي، مسجلة نحو 1,166 مبايعة في الربع الثاني من عام 2024، بينما ارتفعت قيمة هذه المبايعات 42% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.8 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 2.7 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023. وأسهمت العقارات الجاهزة بنسبة 57% من إجمالي قيمة معاملات البيع مقارنة بـ 33% في الربع الثاني من عام 2023، في مؤشر على نمو عائدات العقارات الجاهزة وتفضيلها أكثر. وعلى عكس ذلك، سجل سوق أبوظبي نحو 1,323 مبايعة على الخارطة في الربع الثاني من عام 2024، أي ما يعادل 53% من إجمالي المعاملات. ووصلت قيمة مبايعات الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.87 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 43% من القيمة الإجمالية.

مشاريع جديدة تستحق الاهتمام

واستناداً إلى المشاريع الجديدة المرتقبة التي أدرجتها بروبرتي فايندر في بوابتها، يتطلع المشترون إلى الاستثمار في المشاريع القادمة أو تلك التي لا تزال في مراحل تشييدها الأولى، مع توفر مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة لهم.

وتقدم أداة البحث الرائدة «Data Guru» للباحثين عن العقارات معلومات وفيرة ومؤشرات حول المجتمعات السكنية والمناطق المحلية، وتوفر لهم نظرة تحليلية دقيقة تساعدهم في عملية اتخاذ القرار. وضمت قائمة المناطق الأكثر جاذبية للباحثين عن التملك خلال الأشهر الأخيرة دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا.

قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "أظهرت نتائجنا ربع السنوية تنوع الخيارات المتاحة للباحثين عن منازل في دولة الإمارات، مع وفرة الفرص الاستثمارية الجذابة التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المشترين بغض النظر عن مستواهم المادي والمناطق التي يفضلونها وتطورات السوق والمرافق المطلوبة. ونلمس ذلك من خلال الطلب المطرد على العقارات الجاهزة في أبوظبي، وكذلك على الاستثمارات طويلة الأجل في العقارات قيد الإنشاء في دبي. وتعزى هذه الاتجاهات جزئياً إلى الجهود التي تبذلها الهيئات والمؤسسات التنظيمية مثل دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الملتزمة بالعمل مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لضمان شفافية السوق واستمرار نموها، وبالتالي ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات للمستثمرين على مستوى العالم، وهو ما أورده التقرير التقني الذي أصدرناه أخيراً.

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