31.8 ألف غرفة فندقية جديدة في دبي خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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كشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي دخول نحو 31.8 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق الفندقي في الإمارة خلال 5 سنوات، ضمن أكثر من 100 فندق من مختلف الفئات، حيث واصل القطاع استقطاب الاستثمارات الفندقية على الرغم من التحديات، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على السوق السياحي العالمي.

وبحسب البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 118.3 ألف غرفة فندقية نهاية مايو 2019 إلى 150.2 ألف غرفة فندقية في نهاية مايو 2024، فيما ازداد عدد المنشآت الفندقية من 721 منشأة فندقية في نهاية مايو 2019 إلى 822 منشأة في نهاية مايو 2024.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي بدعم من زيادة التدفقات السياحية،وتوسع شركات الطيران، بالإضافة إلى الخطط الحكومية الداعمة للقطاع، حيث استقبلت دبي خلال عام نحو 10 فنادق جديدة في أماكن مختلفة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أنه على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة في دبي، إلا أنها نجحت في المحافظة على مستويات نمو ثابتة في مختلف مؤشرات الأداء، التي تتعلق بالعوائد والإشغالات والأسعار، حيث تجاوز متوسط إشغال الغرف الفندقية 80 % على اختلاف فئاتها، الأمر الذي انعكس على أسعار الغرف التي ارتفعت في العام الأخير بنسبة 5 % لتصل إلى 590 درهماً، في حين ارتفع متوسط العائد بنسبة 7 %، ليصل بنهاية مايو الماضي إلى 478 درهماً.

وتوقعت دائرة الاقتصاد والسياحة ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى نحو 154.9 ألف غرفة بنهاية العام 2024، وبنسبة نمو 3 % مقارنة مع عام 2023، حيث بلغ عدد الغرف 150.3 ألف غرفة فندقية. وتوقع تقرير صادر عن الدائرة أن تسجل فئة الأربع نجوم 2330 غرفة إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يشكل نحو 50 % من 4597 غرفة من المقرر افتتاحها، مع مواصلة السعة الفندقية ارتفاعها في ظل نمو معدلات التدفق السياحي.

وأشار تقرير أصدرته شركة (إل إي) Lodging Econometrics، المتخصصة في تحليل اتجاهات مشاريع بناء الفنادق أن دبي تستحوذ على 23 % من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء على مستوى الشرق الأوسط، حيث تحتضن الإمارة 65 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء تضم نحو 19170 غرفة.

وبحسب مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري فإن الإحصاءات والنتائج المشجعة لأداء قطاع السياحة في دبي، وتحقيقها مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار وارتفاع متوسط العائد على الغرف الفندقية، إلى جانب التسهيلات، التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين، وكذلك الفرص الكثيرة، التي ستنجم عن المبادرات والخطط المستقبلية، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33، كل ذلك يشجع على جذب الاستثمارات وإقامة المزيد من المشاريع تماشياً مع مستهدفاتها لمضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى امتلاكها شركات طيران تعتبر ضمن الأسرع نمواً عالمياً، كلها عوامل تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في الإمارة.

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