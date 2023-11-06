دبي وجهة مفضّلة لوافدي 60 دولة

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت دراسة حديثة لشركة «ريمتلي»، عن تفضيل الجميع ومن كل قارات العالم، دبي كوجهة للانتقال والعيش فيها، أكثر من أي مدينة أخرى.

ووفق الدراسة التي حللت بيانات البحث التي تتضمن عبارة «الانتقال إلى اسم المدينة» لمستخدمي الإنترنت في 164 دولة، تصدرت دبي التصنيف الذي بُحث عنه في نحو 60 دولة.

وأشارت دراسة «ريمتلي»، إلى أنّ دبي جاءت في صدارة المدن التي يرغب الأمريكيون في الانتقال للعيش فيها، خارج الولايات المتحدة، تلتها أمستردام.

بحث

ولفتت الدراسة، إلى أنّ مستخدمي الإنترنت بحثوا عن دبي من 60 دولة، فيما جاءت ميامي الأمريكية في المرتبة الثانية بقائمة بحث بلغت 12 دولة، ثم باريس 10 دول، ونيويورك، ومدريد وسنغافورة 8 دول، ولندن وبروكسل 6 دول، ثم تورنتو 3 دول، وواشنطن العاصمة، وبوينس آيرس، كرايستشيرش، وكيبيك، وبوغوتا، وبورتلاند، وفيينا، وشيكاغو، وفينيكس، بدولتين فقط. ووفق الدراسة، تعتبر دبي أكثر الوجهات تفضيلاً للمغتربين، إذ انتقل عدد كبير من المشاهير وعلى مر السنين، للعيش في دبي، بمن فيهم ليندسي لوهان، وديفيد، وفيكتوريا بيكهام، وسارة ليندساي.

ووفقاً لموقع «TimeOut»، زاد عدد سكان دبي بنحو 100 ألف شخص بين يوليو 2022، ويوليو 2023، فيما من المتوقع المزيد من موجات الانتقال إلى دبي في المستقبل القريب.

خطة

ويشير موقع «ديزيرت نيوز»، إلى أن خطة دبي الحضرية 2040، تتوقع تضاعف عدد سكان المدينة إلى 7.8 ملايين شخص بحلول عام 2040، لافتاً إلى أنّ الخطة الطموحة تتمضّن أيضاً تحسين مرافق المعيشة، والقرب من وسائل النقل العام لـ55% من السكان، وتطوير خمسة مراكز حضرية، وزيادة 400% في طول الشواطئ العامة، و60% من الأراضي مخصصة للمحميات الطبيعية، وزيادة 134% في المساحة لأنشطة الضيافة والسياحة.

ويقول مرتضى خان، الشريك الإداري في «فراجومين» الشرق الأوسط وأفريقيا: «إذا نظرت إلى الهجرة في جميع أنحاء العالم، ما هو جوهر جذب الناس؟ إنها فرصة، ولطالما كانت دبي مركزاً تجارياً راسخاً، لكنها أكثر من ذلك، تقدم دبي خيارات نمط الحياة، حيث لديك بيئة آمنة، والكثير من البنية التحتية الرائعة والرعاية الصحية والمدارس».

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