انتعاش السياحة في دبي يتواصل

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد تقرير أمريكي أن قطاع السياحة في دبي واصل خلال صيف 2023 انتعاشه، كما واصل تجاوزه لمستويات أدائه المعهودة قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» عام 2020، من واقع الأرقام والبيانات.وأوضح موقع «سكيفت» الشبكي الأمريكي المتخصص في الأخبار المتعلقة بصناعة السياحة والسفر، في تقرير عن أداء القطاع السياحي في دبي منذ مطلع العام الجاري، أن صيف 2023 شهد حالة من النشاط والزخم السياحي، بدعم الفعاليات الترفيهية والتسويقية والمعارض، كما رصد بصورة خاصة الأرقام التي سجّلها القطاع خلال فصل الصيف، ووصف صيف 2023 في دبي، بأنه صيف ملتهب، في ما يتعلق بأداء قطاع السياحة في الإمارة، وتدفقات الزوار من أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن دبي من واقع الإحصاءات الرسمية، استقبلت منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو الماضي، 9.8 ملايين زائر دولي، مقارنة مع 9.6 ملايين زائر دولي خلال الفترة نفسها من 2019، أي العام الذي سبق تفشي الجائحة مباشرةً.

وأضاف «سكيفت» أن متوسط سعر الليلة في غرفة من فنادق دبي، التي يتجاوز عددها 800 فندق، بلغ خلال الفترة منذ مطلع 2023 وحتى يوليو الماضي، 508 دراهم «نحو 138 دولاراً»، وهو متوسط أعلى كثيراً من الذي سجّلته فنادق دبي خلال الفترة ذاتها من 2019، والذي بلغ 422 درهماً «نحو 114 دولاراً».

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