دبي قبلة الرياضات البحرية والشاطئية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تتميز دبي بوجود العديد من الشواطئ الجميلة، التي توفر تجارب فريدة من نوعها لمحبي الرياضات البحرية والشاطئية، ما جعلها وجهة عالمية رائدة بعد أن شهدت إقبالاً واسعاً من الزوار والسياح من مختلف الجنسيات على مدار العام، خصوصاً في ظل توافر مرافق وخدمات بأعلى المستويات والمعايير العالمية. وعززت دبي موقعها على الخارطة العالمية للرياضات البحرية بعد تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الكبرى التي تتناسب سواء مع الهواة أم المحترفين، إضافة إلى توفير خيارات مميزة، حيث يمكن لمرتادي شواطئ دبي ممارسة مختلف الألعاب الشاطئية.

جماهير غفيرة

وتستقطب شواطئ دبي جماهير غفيرة لمتابعة العديد من الفعاليات الخاصة بالرياضية البحرية التي استضافتها دانة الدنيا في الفترة الماضية أبرزها «مهرجان الألعاب الشاطئية» الأول من نوعه في دبي الذي تضمن بطولتين شاطئيتين دوليتين جمعتا أقوى الفرق والمنتخبات في العالم، بالإضافة إلى فعاليات وبطولات أخرى ينظمها مجلس دبي الرياضي احتضنها شاطئ كايت بيتش جذبت أنظار شريحة واسعة من الزوار والمقيمين.

سباقات تراثية

وتشكل العديد من السباقات التراثية لوحة فنية رائعة على شواطئ دبي أبرزها سباق القفال السنوي وغيرها من سباقات السفن الشراعية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والتي ترسم أجمل لوحات الماضي الجميل بين أجمل الواجهات المائية في المنطقة والخليج بالمرور على معالم دانة الدنيا دبي في مياه الخليج العربي والمرور على أجمل شواطئ جميرا وأم سقيم.

وتحتوي العديد من المنتجعات الفندقية بالقرب من شواطئ دبي على مراكز للرياضات المائية التي توفر مجموعة من الأنشطة المائية والتجارب البحرية والمغامرات الشيقة التي تجعل من زيارة دبي رحلة لا تنسى.

رياضة الكاياك

وتملك دبي العديد من الخيارات الأخرى لممارسة الرياضات المائية من بينها رياضة الكاياك في حتا، والتي تعتبر مقصداً للزوار ومحبي التجديف لاسيما وأن مدينة حتا تعد واحدة من أهم الأماكن السياحية التي تجذب السياح إليها من مختلف أنحاء العالم بفضل مواقعها الطبيعية الخلابة ومن أبرزها سد حتا وبحيرته المائية التي تحولت إلى قبلة سياحية يقصدها الزوار للاستمتاع بتجربة قوارب التجديف في بحيرة حتا المليئة بأنواع الأسماك الملونة .

حدائق دبي

وتتميز شواطئ دبي بوجود العديد من الحدائق على أطرافها التي تمكن السياح من ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية من بينها «حديقة الممزر» التي تضم 5 شواطئ منفصلة، وتم تزويدها بالعديد من المميزات التي تجعل من الزيارة تجربة مشوقة ونموذجية للزوار والمقيمين، إضافة إلى أحواض داخلية للسباحة، ومسطحات خضراء شاسعة، بالإضافة إلى كونها مكاناً رائعاً لركوب الدراجات المائية.

وإلى جوار حديقة الممزر، يوجد شاطئ خور الممزر على امتداد أكثر من 3.5 كيلومترات المخصص للسباحة ، و توفر العديد من شواطئ دبي المفتوحة مجموعة من الخيارات الترفيهية للاستمتاع بالسباحة في مناطق محددة بعيدة عن ممارسي الرياضات المائية المختلفة من بينها شاطئ خور الممزر الذي يتميز بوجود مناطق للياقة ومضمار للجري ومسار للدراجات وممرات للوصول إلى الشاطئ لأصحاب الهمم وكبار السن، علاوة على توفيره أعلى درجات الأمان لمرتاديه من خلال طاقم إنقاذ متكامل يشمل منقذين مدربين لضمان سلامة ممارسي رياضة السباحة ومرتادي الشواطئ.

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