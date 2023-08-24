موقع أمريكي: دبي وجهة للمتقاعدين

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصف موقع «مانشون جلوبال» الشبكي الأمريكي، دبي بأنها باتت واحدة من أحدث الوجهات العالمية للمتقاعدين. جاء ذلك ضمن تقرير نشره الموقع وسلط فيه الضوء على جاذبية دبي للمتقاعدين واستقطابها لهم بالعديد من المحفزات.

وجاء التقرير بعنوان «الشمس، البحر، الرمال: دبي تُغري المتقاعدين من أنحاء العالم كافة»، فذكر أن سطوع شمس دبي على مدار العام يُعد واحداً من أبرز هذه المغريات، وخصوصاً للمتقاعدين القادمين من أجواء باردة في غالبية فترات العام، مثل أوروبا وبعض الأجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير إن دبي تتيح للمتقاعدين أيضاً التمتع بمجموعة من الأنشطة والخيارات الترفيهية، سواءً داخل الأماكن المُغلقة أو في الهواء الطلق، إلى جانب ثرائها بخيارات واسعة النطاق من مراكز التسوق والمطاعم.

وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها ماكسيمليان ستام، رئيس فرع أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة «إنجيل أند فولكرز برايفيت أوفيس» الألمانية للاستشارات العقارية الخاصة بالعملاء الأثرياء، فقال: «نشهد عدداً متزايداً من المتقاعدين يستقرون في دبي للعيش فيها بصفة دائمة. لقد مكّنت التغييرات الأخيرة في اللوائح الحكومية المقيمين من استصدار تأشيرات ذهبية للإقامة بدبي فترات طويلة، ما سهّل للمتقاعدين الاستقرار بها».

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