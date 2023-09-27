دبي تبرز نجاحاتها الاستثنائية في السياحة المستدامة

المصدر: دبي – البيان

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تحتفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بيوم السياحة العالمي الذي يحل في 27 سبتمبر من كل عام، بتسليط الضوء على النجاحات الاستثنائية التي حققتها الإمارة خلال الفترة الماضية، لا سيما العام الجاري 2023، وإبراز مدى انسجام مبادرات السياحة على مستوى الإمارة مع شعار اليوم العالمي لهذا العام «السياحة والاستثمار الأخضر»، وذلك بالتزامن مع عام الاستدامة لدولة الإمارات.

وتسعى الدائرة ضمن مبادراتها وأنشطتها المتنوعة إلى تعزيز مكانة الإمارة في السياحة المستدامة على مستوى العالم وفق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وواصلت «دبي للاقتصاد والسياحة» تميزها في هذا المجال مع إطلاقها العديد من المبادرات، ومن ضمنها مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» في عام 2016، التي تعتمد على أربع ركائز أساسية، هي البرامج، والتعليم، والمعايير، والجوائز، لتضع منهجاً متكاملاً يركز على خفض البصمة الكربونية لقطاع السياحة وحماية الموارد الطبيعية والتراث الثقافي.

ختم السياحة المستدامة

ومن بين أحدث الإنجازات التي حققتها مسيرة الاستدامة على مستوى الإمارة، إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة»، الذي سيُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يشمل الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تضمن عملية الترشح والتقييم الالتزام بأعلى معايير الاستدامة بما يرسخ التزام دبي بممارسات السياحة المستدامة.

وتواصل دبي التزامها تجاه تعزيز ممارسات الاستدامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد دورها المحوري المسؤول في إطار مفهوم «المواطنة العالمية»، الذي يسهم بشكل كبير في الجهود المبذولة التي ترتكز على المرونة المناخية والريادة البيئية.

تطوير الكوادر البشرية

وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تحقيق نتائج أفضل ذات أثر إيجابي على المجتمع والأفراد بشكل عام، كما يؤدي التعليم وتنمية المهارات دوراً أساسياً في تطوير الكوادر البشرية التي تسعى إلى تعزيز قطاع السياحة المستدامة، حيث تسهم كلية دبي للسياحة بشكل كبير في ترسيخ ذلك من خلال توفيرها دورات متخصصة تركز على الاستدامة والسياحة المسؤولة، والتي بدورها تعدّ الطلبة والمنتسبين إليها بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات، وكذلك تأهيل الأجيال القادمة من المتخصصين في قطاع السياحة للمشاركة في جهود الإمارة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وبينما تستعد دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، فإن هناك عدة مبادرات رئيسية تظهر الجهود المبذولة من أجل مكافحة تغير المناخ وضمان الاستدامة، ومن بينها استخدام برنامج «أداة احتساب الكربون» لتتبع انبعاثات الكربون، إضافة إلى الدمج المستمر لأهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات السياحة، وكذلك تعاون الشركاء والأطراف المعنية في تقديم نهج راسخ للاستدامة.

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