دبي فنون ونكهات بروح عالمية

المصدر: دبي - فادية هاني

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تعتبر دبي واحدة من أبرز وجهات الترفيه الشهيرة عالمياً، إذ تعد مكاناً مثالياً لمحبي الأنشطة والترفيه، حيث تقدم للزوار في مختلف أماكنها العديد من التجارب الفريدة، ليعيشوا أجواء حافلة بالمتعة والمرح ومليئة بالفنون والنكهات العالمية.

ومن الأماكن البارزة التي تقدم فعاليات متنوعة لكل أفراد العائلة «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في مدينة جميرا، والذي يعد وجهة مثالية للانغماس في عالم الفن والإبداع الرقمي، ويمنح المواهب الشابة الواعدة فرصة للتألق على المسرح بحضور صانعي المسرح وشركات الفنون المسرحية المستقلة والمخرجين لرؤية تلك المواهب واحتضانها، حيث تمت رعاية أكثر من 100 حدث ومعرض فني من مختلف أنحاء العالم في هذا المجال، بهدف دعم الفنون المسرحية المتنامية في دبي.

تقنيات

ومن الأماكن المميزة أيضاً «كاراسوتا» KARASOTA، وهو مطعم فريد جداً من نوعه يتميز بتقنيات عالية، تجعل الزائر يشعر وكأنه في كوكب آخر لفرط الجمال في المكان والأضواء والمؤثرات الحسية الموجودة، ويقدم المطعم 8 أطباق لكل الحضور، ويفتح يومياً من الثامنة والنصف مساء.

و«كاراسوتا» تعني الجمال ويجمع العديد من الصفات التي ترضي كل الحواس، والمطعم عبارة عن مسرح فريد يجمع بين المأكولات العالمية الراقية والفن الفريد ورواية القصص المرئية، حيث تكون تجربة الطعام مفعمة بالفن والحيوية.

تجربة فريدة

ويقدم «ليمبا سيراميك كافيه»( LIMBA CERAMIC CAFE)، تجربة فريدة لمحبي الفن والتلوين من مختلف الأعمار ويفتح أبوابه من العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساءً ويقع في مردف مول، ويقدم مجموعة واسعة من تماثيل الخزف الجاهزة التي يمكن للزائر أن يختار منها لتلوينها بالألوان التي يفضلها ومن ثم تكون لديه تحفه يحملها معه إلى منزله من صنع يديه، بالإضافة إلى المأكولات العالمية المميزة التي يقدمها المقهى.

كما يقدم معرض «ميلت» (MELT) المخصص للآيس كريم، لمحبيه فرصة ذهبية للاستمتاع بمختلف النكهات العالمية المقدمة في مركز دبي التجاري العالمي قاعة 2 ويستمر المعرض حتى الأحد المقبل، ويستقبل الجمهور من كل الأعمار لخوض تجربة مميزة ومنعشة.

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