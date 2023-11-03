«إعمار» تستعد لتقديم احتفالات غير مسبوقة برأس السنة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة «إعمار العقارية» لاحتفالاتها الشهيرة برأس السنة في دبي هذا العام، من خلال مهرجان غير مسبوق من المشاهد والعروض المبهرة. وتَعِد احتفالات إعمار برأس السنة بأن تكون أضخم وأكثر إبهاراً من أي وقت مضى.

وسوف يُتاح للزوار التوجّه إلى قلب وسط مدينة دبي والاستمتاع بتجربة حصرية من خلال ميزة «احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك». ومع العلم أن احتفالات إعمار برأس السنة ستظل متاحة للجميع مجاناً وبلا مقابل، إلا أنه ستكون هناك ميزة جديدة مدفوعة متاحة لكل من يرغبون في خوض تجربة مشاهدة العروض والاحتفالات بصورة مختلفة.

وسيتمكّن حاملو تذاكر احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك من الحصول على مكان بارز في حديقة البرج بمواجهة برج خليفة مباشرة لمشاهدة الألعاب النارية، وكذلك الاستمتاع بعروض الليزر والموسيقى والصوت، بعيداً عن الصخب والزحام المعتادين. ولإضفاء مزيد من التميّز على الاحتفال، سيستمتع الحضور بخدمات الطعام والشراب وبترفيه مباشر قبل بدء الاحتفالات، والتي أعدّت خصيصاً لهذه المناسبة.

وسيكون على حاملي التذاكر الحصرية لاحتفال رأس السنة في إعمار بموقع المشاهدة في برج بارك استلام شاراتهم من دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول بتاريخ 26 حتى 30 ديسمبر من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً.

ويمكن استقبال السنة الجديدة في أرقى وجهات إعمار للضيافة في كل من فنادق العنوان وسط المدينة، العنوان سكاي فيو، العنوان فاونتن فيوز، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مول، بالاس وسط المدينة، فندق أرماني دبي، فيدا وسط المدينة، منزل وسط المدينة ومطعم أت.موسفير، فكل من تلك الوجهات أعدت للجمهور تجارب طعام فاخرة مع الأجواء الاحتفالية الرائعة.

دبي أوبرا

وسيتم الاحتفال بليلة رأس السنة في دبي أوبرا في أجواء لا تُضاهى من الأناقة والفن، إذ تبدأ السهرة على أنغام فرقة دبي أوبرا الكبرى وهي تعزف الألحان النابضة بالإيقاعات الساحرة، يليها الأداء المميّز للفنان الحائز جائزة الغرامي، فانتاستيك نيغريتو. ومع اقتراب العدّ التنازلي لمنتصف الليل، سينتقل الضيوف إلى ممشى دبي أوبرا، البروميناد، حيث سيشاهدون احتفالات إعمار برأس السنة مباشرة مع عرض برج خليفة المبهر. وتستمر احتفالات دبي أوبرا حتى الساعات الأولى من الصباح على إيقاع أغنيات وموسيقى DJ Slim.

«سكاي فيوز»

وفي موقع شاهق فوق المدينة في ليلة رأس السنة في مرصد «سكاي فيوز» سيستمتع الضيوف بمنظر استثنائي لاحتفالات إعمار برأس السنة وعروض الألعاب النارية المبهرة من برج خليفة وعرض الأضواء الساطعة والموسيقى.

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