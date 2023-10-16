«جيتكس غلوبال» يجمع العالم في دبي اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال» التي تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة نحو 6000 عارض من أكثر من 180 دولة. ويضم المعرض 8 فعاليات رائدة في التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

ويعد جيتكس غلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، إذ يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.

ويعزز «جيتكس غلوبال» مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في دبي، والتي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، أسهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية.

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