«الصحة ووقاية المجتمع» تشارك بمشروعات رقمية مبتكرة في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض «جيتكس جلوبال 2023» الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وتعرض الوزارة حزمة من مشروعاتها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية وأبرز إنجازاتها ومشروعاتها المبتكرة، لتعزيز سعادة المتعاملين، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ضمن سعيها لترسيخ مكانة الدولة الرائدة في خريطة الابتكار العالمية في مجال الصحة الذكية والرقمية.

وتقدم الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة للاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية الصحية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها واحداً من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي في منصتها رقم 26 ضمن جناح الحكومة الرقمية في القاعة رقم 18.

وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023» في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشروعاتها الرقمية المبتكرة والمرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة والتعرف من كثب إلى ابتكارات الشركات التقنية العالمية المشاركة.

وتؤكد الوزارة أن استراتيجيتها الشاملة والمتكاملة الهادفة إلى إرساء هيكل عمل رقمي متكامل، قائمة على المعرفة عبر توفير حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية ووفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جهوزية القطاع الصحي في استشراف مستقبل الخدمات الصحية.

ويجمع معرض جيتكس جلوبال 2023 أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 6 آلاف شركة، إضافة إلى 1400 متحدث، ويتخلله أكثر من 40 ورشة عمل كما يضم الحدث فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

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