بلدية عجمان تعلن استعدادها للمشاركة في جيتكس 2023

المصدر: عجمان ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن استعدادها للمشاركة في الحدث التقني الأهم معرض جيتكس 2023، والذي ستشارك به تحت مظلة حكومة عجمان، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الواقعة بين 16 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري 2023.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تضع في كل دورة من الحدث المهم بصمتها المميزة وتحرص على المشاركة في المنصة التي تجمع الخبراء والمختصين وكبرى الشركات والجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تواجد

وأعرب عن فخره بتواجد الدائرة مع الجهات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الرقمية المطبقة في مختلف القطاعات، مبيناً أن الدائرة تسعى لضمان جودة الحياة، وسعادة المجتمع والسير قدماً في مجال التحول الرقمي الكامل لضمان تمتع المتعامل بخدمات مثالية تمكنه من إتمام الإجراءات في أي مكان ووقت.

وتابع أن الدائرة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لإطلاق أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية، كما واستندت لفريق عمل متميز لعرض أحدث إنجازات الدائرة على زوار المعرض.

فعاليات

من جانبها أوضحت هند الشامسي، مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة رئيس فريق عمل دائرة البلدية في معرض جيتكس، أن فعاليات الدائرة في هذه الدورة تتضمن إطلاق عدد من المشاريع الرقمية، إضافة لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركائها الاستراتيجيين.

وتابعت الشامسي، أن الدائرة حققت نتائج متميزة خلال مشاركتها في الدورات الماضية من جيتكس، وما زالت تطمح لتحقيق الأفضل خلال الدورة الحالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز