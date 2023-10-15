«محاكم دبي» تعرض أحدث تقنياتها الرقمية لتعزيز منظومة القضاء في «جيتكس جلوبال 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض محاكم دبي في مشاركتها في الدورة الـ43 لمعرض جيتكس جلوبال التي تنطلق غداً وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التّجاري العالمي، أحدث المشروعات المبتكرة والتِّقنيات الرقميَّة، التي تعد نقلة نوعيَّة تضاف لمحاكم دبي في توظيف الإمكانات لجعل دبي منصة عالميَّة رائدة ومن أبرزها، خدمة نظام الصَّرف الآلي، وخدمة المسار السَّريع للكاتب العدل والزَّواج المدني من بعد.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السّمو الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدَّولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مدينة ذكيَّة متكاملة عبر حكومة تعتمد خدماتها على التكنولوجيا الرقميَّة.

وقال طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي بهذه المناسبة إن محاكم دبي ستطرح تطورات مذهلة في ميدان التقنيات الرقمية لخدمة الجمهور وتعزيز فعالية النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع إجراءات التقاضي ومن بينها خدمة الصَّرف الآلي التي كانت تعتمد في السَّابق على غير إدارة للانتهاء من تحويل المبلغ المودع لخزينة المحكمة ولكن بعد تفعيل نظام الصَّرف الآلي تتم برمجة عمليات الإدارات المختصة بإجراءات الصَّرف ليقوم النظام آلياً بتنفيذها وفي مدة لا تتجاوز يوم عمل.

وشدد المنصوري على التزام محاكم دبي تطوير بيئة رقميَّة آمنة وموثوق بها تمكن الأفراد من الوصول إلى الخدمات القضائيَّة بسهولة وسرعة.

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