«جيتكس 2023» ينطلق اليوم بمشاركة 6 آلاف جهة عارضة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس غلوبال»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، في مكانين ضخمين، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4 %، وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية «غلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

ويجمع المعرض ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

منصة حكومة دبي

ويشارك في المنصة الرئيسية لحكومة دبي في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

وتسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المشاركة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها في مجالات تجارب وخدمات المدينة الرقمية، والاستراتيجيات إلى جانب البيانات والإحصاءات والأمن الإلكتروني. بالإضافة إلى المبادرات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال أيام الحدث. هذا إلى جانب ما سيتم عرضه من ابتكارات وخدمات رقمية تقدمها الجهات المشاركة على المنصة الرئيسية لحكومة دبي.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في إمارة دبي، والتي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، ساهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية. لذا من المهم أن نشارك مسارات تطور هذه المنظومة وآليات وسبل تطويرها من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب مع المعنيين في قطاع رقمنة المدن للوصول إلى أفضل الحلول، الأمر الذي توفره منصة معرض «جيتكس غلوبال 2023»، والتي تجمع اليوم تحت مظلتها ما يزيد على 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وتفصيلاً، وفي محور تجارب المدينة تستعرض دبي الرقمية مستجدات خدمات صرف المنح السكنية، وإدارة إقامات العمال، والحصول على منحة أرض، إلى جانب إدارة إقامات العمالة المنزلية والحصول على الرعاية الطبية، وشراء وبيع مركبة، بالإضافة إلى إعداد وإدارة مركبة كهربائية، وتشييد وصيانة المبنى.

أما بالنسبة لمحور خدمات المدينة الرقمية فتشارك بكل من: تطبيق الموظف الذكي، وواجهة برمجة تطبيقات دبي، ومعاملات دبي، وسحابة دبي الرقمية. فضلاً عن خدماتها الرقمية الأساسية التي تشمل: الهوية الرقمية، وتطبيق دبي الآن، ومنصتي 04 و Dubai.ae.

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات تقدم دبي الرقمية خلال المعرض نظرة عامة على استراتيجية دبي الرقمية، والتناغم الرقمي إلى جانب لوحة المهارات الرقمية وإحصاءات التنافسية الرقمية.

ومن خلال محور البيانات والإحصاءات، تعرف دبي الرقمية زوار المعرض على مشاريع اعرف متعاملك، ولوحة دبي وحديث دبي، إضافة إلى البيانات الاصطناعية، وبرنامج جودة البيانات، والتعداد اللحظي لسكان دبي، فضلاً عن دبي بالس، والموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي. ومبادرات التمكين باستطلاعات الرأي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة.

وتستعرض المنصة من خلال محور الأمن الإلكتروني تطورات ماسح واجهة برمجة التطبيقات، والمرقاب، ورزام، وأساس، والمها إلى جانب مستجدات مشاريع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.

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