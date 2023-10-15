بلدية دبي تستعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك بلدية دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023 أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها شموليةً في قطاع الاقتصاد الرقمي والذي يقام بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وستستعرض البلدية خلال المعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية المتقدمة في قطاعات تنظيم وترخيص أنشطة البناء والتشييد وتقنيات البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكشف المخالفات الإنشائية، إضافة إلى مشاريع نظم المعلومات الجغرافية ومشاريع معالجة الصرف الصحي، فضلاً عن خدماتها في مجال تعزيز فرص الاستثمار وإسعاد المستثمرين والرد على استفسارات المتعاملين.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أهمية المشاركة في معرض جيتكس جلوبال كواحد من أهم وأبرز المعارض التقنية إقليمياً وعالمياً، وذلك لما يشكّله من فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها أهم الشركات العالمية ومنصة متكاملة كبيرة تقام سنوياً في دبي لمناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجالات تقنية مستقبلية تشكل ملامح العصر الجديد.

وقال الهاجري: «إننا نحرص دوماً في بلدية دبي على المشاركة الفعالة في المعارض التقنية المتخصصة عالمياً واستغلالها لإبراز واستعراض الخدمات والإنجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية والحلول الرقمية المبتكرة في مجالات العمل البلدي وتبادل الخبرات التي تلبي الطموحات المتنامية يوماً بعد يوم، وتعزز الاستدامة ضمن المجال الرقمي فضلاً عن دعم مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي ومواكبة الاستعداد لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الدولة الشهر المقبل في مدينة إكسبو دبي، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بناء علاقات تعاون مع مختلف الأطراف المشاركة بما يصب في النهاية بخدمة توجهات وأهداف ومجالات عمل بلدية دبي، والتي نسعى إلى تطبيقها في دبي ويأتي ذلك في إطار جهودنا لدعم وترسيخ جاذبية إمارة دبي ومكانتها لتكون المدينة الرقمية الأولى عالمياً، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم».

وتشمل مشاريع البلدية المشاركة في المعرض الذكاء الاصطناعي في قطاع البناء والطباعة ثلاثية الأبعاد ونظم المعلومات الجغرافية، ودمج إنترنت الأشياء في مشاريع الصرف الصحي ودعم الاستثمار ومشروع فارس لخدمة المتعاملين.

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