«&e» شريك في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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كشف حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e» بعض الاتجاهات والحلول التقنية التي أعدتها «&e» والتي تطرحها خلال الدورة الـ 43 لمعرض «جيتكس 2023» والذي ينطلق غداً في دبي، موضحاً ملامح المسار المستقبلي للمجموعة بعد رحلة التحول التي تبنتها، حيث تشارك المجموعة تحت شعار «&e تعزز الابتكار».

وأكد دويدار على أن مشاركة «&e» في الدورة الـ 43 من معرض جيتكس، تعكس التزام المجموعة برؤيتها الواضحة واستراتيجيتها المدروسة، التي ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة، تؤهلها لأن تكون شريكاً في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد في هذا القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين، والميتافيرس، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة، التي تساهم في تحقيق أهدافها في ربط المجتمعات رقمياً، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالمياً.

وقال دويدار إن «جيتكس» منبر نطل من خلاله على زوار المعرض والشركات العالمية المشاركة به وجميع الجهات المحلية والعالمية من كل القطاعات المهتمة بأحدث التجارب الرقمية المبتكرة، ونستفيد من هذه الفرصة للاستماع إلى آراء زوار المعرض والوافدين إليه من كل أنحاء العالم؛ لدراستها وتحليلها بدقة، والتعرف عن قرب على الاحتياجات الشخصية للعملاء، وبالتالي تصميم تجارب رقمية شخصية، تناسب جميع شرائح العملاء واحتياجاتهم، مما يساهم في صنع تغيير جذري في حياتهم، وتحولهم بسهولة إلى المستقبل الرقمي.

دعم الاستدامة

ولفت دويدار إلى أن «&e» تحرص خلال مشاركتها في جيتكس 2023 على تعريف زوار المعرض بكل ما هو جديد في مستقبل قطاعات الاتصالات والتنقل والروبوتات والمدن الذكية والتجزئة الذكية وغيرها والمدعومة بأحدث التقنيات وحلول الاتصال الرقمي.

ويضم جناح «&e» مجموعة من السيارات المستقبلية والطائرات ذاتية القيادة والحلول التقنية المخصصة لدعم أصحاب الهمم إلى جانب أحدث الخدمات التي نقدمها لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الابتكارات التقنية في شبكات الجيل الخامس وقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية.

وأكد أنه بالتزامن مع انطلاق معرض جيتكس 2023 نفخر بالإعلان عن الإطلاق الأولي لمشروع (Charge& Go)، منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي ستشكل خطوة مهمة ومؤثرة في قطاع التنقل تعكس رؤية «&e» لمستقبل أكثر استدامة.

ويأتي المشروع الجديد في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المركبات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها في دولة الإمارات وفي العالم ككل، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نمواً سنوياً بنسبة 30% حتى عام 2028، لذا تمثل Charge& Go انعكاساً لالتزام «&e» المتواصل بتعزيز جهود الاستدامة.

توسع عالمي

وأشار دويدار إلى الأسباب الاستراتيجية لتوسع «&e» في الأسواق الأوروبية، وأبرز الاندماجات وعمليات الاستحواذ والاستثمارات التي نفذتها «&e» خلال الفترة الماضية، بجانب الحديث عن الأداء المالي خلال النصف الأول من 2023، والرؤية الاستراتيجية لـ «&e» لقيادة التحول الرقمي نحو المستقبل.

وقال دويدار إن «&e» استطاعت أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليمتد نشاطها إلى 16 دولة في نطاق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويستمر التركيز في إطار تعزيز محفظة الأعمال، وتقديم قيمة حقيقية تشكل إضافة للعملاء والمساهمين، ودفع النمو عبر عمليات التوسع المدروسة، من خلال الأنشطة الأساسية والعمليات المستدامة للمجموعة، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ التي أدت إلى تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من العام وإنجازات بارزة حتى الآن.

ودفعنا هذا التحول إلى توسيع نطاق الأعمال لتصل استثمارات «&e» اليوم إلى القارة الأوروبية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة Vodafone إلى جانب إبرام اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom»، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسع «&e» أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كل من بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا.

كما تركزت جهودنا في مجالات تقنية متعددة، فقد استحوذنا أيضاً على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، ويأتي هذا الاستحواذ، داعماً لاستراتيجية «&e» الطموحة والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يسهم في تسريع تحولها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

وعلى الرغم من تفاؤل الرئيس التنفيذي لـ «&e» بمستقبل صناعة الاتصالات ومشغلي خدماتها عالمياً، فإنه يرى أن التغيير الذي طرأ عليها يدفع شركاتها إلى ضرورة التحول بعملياتها إلى التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا.

وقال دويدار إن رحلة تحول «&e» إلى كيان رائد عالمياً في الاستثمار التكنولوجي، تعد مثالاً يحتذى به لمن يريد الاستمرار في عالم سريع التطور رقمياً، وإن هذا التحول يتطلب إرادة حقيقية بما يفرضه من توسعات مدروسة ونموذج أعمال مرن.

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